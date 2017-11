INTERPOL ehrt das ECPAT Netzwerk für dessen Einsatz gegen sexuelle Ausbeutung von Kindern

Freiburg (ots) - INTERPOL zeichnet ECPAT mit dem Preis "CrimesAgainst Children Award" aus für seine jahrzehntelange hervorragendeArbeit zur Beendigung der sexuellen Ausbeutung von Kindern auf derganzen Welt.Das ECPAT-Netzwerk (Ending Sexual Exploitation of Children),vertreten in 93 Ländern, wurde am 17. November 2017 in Lyon,Frankreich, mit dem angesehenen "Crimes Against Children Award" des"Crimes Against Children Team" (Kriminalität gegen Kinder) derInternational Criminal Police (INTERPOL) ausgezeichnet.Mit dieser Auszeichnung wird die seit mehr als zwei Jahrzehntengeleisteten Arbeit von ECPAT sexuelle Ausbeutung von Kindern zuverhindern und sich für Opfer einzusetzen gewürdigt. ECPAT engagiertsich in verschiedenen Arbeitsbereichen (Politik, Justiz, Wirtschaftund Bildung) und führt in Zusammenarbeit mit staatlichen undnicht-staatlichen Organisationen Kampagnen und Projekte zurSensibilisierung der Öffentlichkeit, zur Entwicklung vonPräventivmaßnahmen und zur Schaffung von rechtlichen Grundlagen zumSchutz der Kinder durch. ECPAT engagiert sich zum Schutz der Kindervor sexueller Ausbeutung mit den ArbeitsschwerpunktenKinderschutzmaßnahmen, sexuelle Ausbeutung im Tourismus, sexuelleGewalt in Online Situationen und digitalen Medien, Handel mitKindern, Voluntourismus, Strafverfolgung sowie Opferschutz undJugendbeteiligung.Dorothy Rozga, Geschäftsführerin von ECPAT International nimmt dieAuszeichnung mit den Worten "durch Forschung, Interessensvertretung,der Bereitstellung unterstützender Maßnahmen und Dienstleistungen fürKinder, Bewusstseinsbildung und Kampagnen und Projektarbeit habenECPAT Mitglieder einen positiven Einfluss auf das Leben von Kindern."Sie gibt an, dass es nicht möglich sei, genaue Fallzahlen zu nennen,da Opfer oft im Stillen schweigen. Es sei jedoch von einem sehrgroßen Dunkelfeld auszugehen.Gerade im Hinblick auf den europäischen Gedenktag am 18. Novemberzum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellemMissbrauch ist dieser Preis ein wichtiges Zeichen, dass das Schicksaltausender Mädchen und Jungen nicht unbemerkt stattfinden darf undsich die Zivilgesellschaft zur Aufgabe gemacht hat, das Leid dieserKinder zu stoppen.Rozga betont, dass sich die ECPAT Gruppen darüber im Klaren sind,wie wichtig der Einbezug von und die Zusammenarbeit mit allenStakeholdern ist um gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern wirksamvorzugehen. "Wir arbeiten mit einer Vielzahl von Akteuren zusammen,vom Privatsektor - einschließlich Hotels, Internet- undTechnologieunternehmen, Reisebüros, Fluggesellschaften - bis hin zuRegierungen, der UNO und weiteren NGOs. Aus diesem Grund legen wirgroßen Wert auf unsere Zusammenarbeit mit INTERPOL und anderenStrafverfolgungsbehörden." Björn Sellstrom, Leiter des INTERPOL-Teams"Kriminalität gegen Kinder" hebt hervor, dass diese Auszeichnung diehervorragende Arbeit von ECPAT zur Beendigung der sexuellenAusbeutung von Kindern auf der ganzen Welt anerkennt. Er schließt diePreisverleihung mit den Worten "wir freuen uns darauf, unseregemeinsamen Bemühungen mit ECPAT fortzusetzen, um die am meistengefährdeten Mitglieder der Gesellschaft vor Missbrauch zu schützenund das Bewusstsein für dieses globale Problem weiter zu entwickeln"ab.Weitere Informationen: http://ots.de/pZO4wPressekontakt:ECPAT Deutschland e.V., Mechtild Maurer, Pressesprecherin,maurer@ecpat.de, +49 (0)171 4166 042ECPAT International, Damian Kean, Head of Communications,damiank@ecpat.net, +66 (0) 9 555 33 484Original-Content von: ECPAT Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell