INTERLINE Limousinen- & Chauffeurservice: Auszeichnung mit Carey Award und Limousinenservice für die Baselworld

München (ots) - Arrive with a smile hieß es für die Fahrgäste, dieden Limousinenservice von INTERLINE zur Baselworld nutzten. Rund 700Luxusbrands präsentierten von 21.03.-26.03.19 in der Schweiz ihreneusten Uhren- und Schmuckkreationen und auch in diesem Jahr stellteINTERLINE für dieses Event seinen Service zur Verfügung. So konntensowohl Gäste als auch Aussteller sicher sein, bei der Fahrt zurWunschdestination mit den Besten unterwegs zu sein.Jochen Husung, einer der Geschäftsführer des UnternehmensINTERLINE München weiß, worauf sein Klientel Wert legt: "DieAnsprüche unserer Kunden sind hoch, deren Erfüllung für unsselbstverständlich: erstklassiger Service, Zuverlässigkeit,Pünktlichkeit, aber auch Diskretion. Unser Ziel ist es, dass sichunsere Gäste ab der ersten Sekunde bei uns wohlfühlen." Auch zurdiesjährigen Baselworld wurde dieses Ziel wieder voll erfüllt.Dean Schuler Award für herausragenden ServiceINTERLINE arbeitet stets daran, die Standards und Messlatte imLimousinen- und Chauffeurservice weiter anzuheben. Kleinigkeiten, wieeine tagesaktuelle Zeitung oder die Lieblingsgummibärchen desFahrgastes, machen dabei den spürbaren Unterschied. Diese Bemühungenwurden deshalb im Dezember 2018 international mit dem "Oscar" derBranche ausgezeichnet.INTERLINE darf sich nun Preisträger des Dean Schuler Award CareyFranchisee of the year nennen. Erstmalig überhaupt, seit Vergabe desPreises 2012, wurde der Award an ein europäisches Unternehmenverliehen. "Es macht uns sehr stolz, dass sich der Anspruch an unsselbst, der beste Dienstleister für unsere Kunden zu sein, auszahlt.Wir bauen unser Angebot ständig weiter aus, um alle Bedürfnisseunserer Kunden optimal bedienen zu können. Neben unserem Chauffeur-und Limousinenservice gehören auch ein Event- und Aircraft CharterService zu unseren Leistungen. Auch private Sightseeing Packages mitBesuch aller Sehenswürdigkeiten planen wir sehr gerne für unsereKunden."INTERLINE beweist seit 27 Jahren eindrucksvoll, dass Kundenwünschebestmöglich erfüllt und übertroffen werden können - von der Anfrage,über die Buchung, bis zur Ankunft am Ziel. Deshalb vertrauen nichtnur Privatpersonen dem Unternehmen und nehmen dessen Dienste inAnspruch. Auch auf internationalen Events mit hochrangigen Vertreternaus Politik und Wirtschaft, greift man seit Jahren auf die Erfahrungund Expertise des Unternehmens zurück.Die Auszeichnung mit dem Carey Award ist Bestätigung und Antriebfür INTERLINE, auch in Zukunft 101% im Limousinen- undChauffeurservice zu geben.Über INTERLINEDie INTERLINE Limousine Network GmbH mit Hauptsitz in Berlin istseit 25 Jahren auf die exklusive, professionelle Beförderung vonEinzelpersonen und Gruppen spezialisiert, die ausschließlich mitfestangestellten Fahrern und eigenen Fahrzeugen erfolgt. Zu denGeschäftsfeldern gehören neben dem klassischen Limousinen- undChauffeurservice auch Busservice, Aircraft Charter und GlobalTransportation sowie Events. Zusätzlich zu den zwölf Standorten inDeutschland bietet das Unternehmen seine Services in Zusammenarbeitmit Carey International in über 1.000 Städten weltweit an. Mit 120Mitarbeitern erwirtschaftet die INTERLINE Gruppe in Deutschland einenJahresumsatz von rund 12,5 Mio. Euro und gehört zu den führendenAnbietern klassischer Limousinenservices.