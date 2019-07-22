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DEX.KOMM.DEU.OP.1422VAR - /INTEREST INFORMATION - 22.07.2019 - 3
22.07.19 07:24
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FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 22.07.2019 EX ZINSEN GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR HEUTE JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS. THE EX-INTEREST DAY OF THE FOLLOWING BOND WILL BE 22.07.2019. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XFRA DE000DXA0PY4 1,172 KOFIBA OP.E.1422VAR,21.07.G 1,172 EUR
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|105,90 €
|105,90 €
|- €
|0,00%
|22.07./08:28
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|DE000DXA0PY4
|DXA0PY
|105,95 €
|105,90 €
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