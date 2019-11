FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 04.11.2019 EX ZINSEN GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD JEDOCH DER CUM INDIKATOR ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS. THE EX-INTEREST DAY OF THE FOLLOWING BOND WILL BE 04.11.2019. DUE TO TECHNICAL REASONS THE CUM-INDICATOR WILL BE DISPSLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XFRA DE000HLB1KB0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11A/14 0.002 %