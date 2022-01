INTERAKTIVE LERN- UND BEWERTUNGSINSTRUMENTE ZUR FÖRDERUNG DES ERFOLGS DER STUDIERENDEN GESTALTEN DAS MATHEMATIKSTUDIUM AM MACOMB COMMUNITY COLLEGE NEU

Warren, Mich. (ots/PRNewswire) -Das Leben von Menschen und Gemeinden durch die Kraft von Bildung, Bereicherung und wirtschaftlicher Entwicklung zu verändern, ist das Motto von Macomb Community College (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3424291-1&h=2503206510&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3424291-1%26h%3D1752926523%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.macomb.edu%252F%26a%3DMacomb%2BCommunity%2BCollege&a=Macomb+Community+College). Es ist eine echte Verkörperung ihres Engagements dafür, dass ihre Studierenden für den Erfolg auf der postsekundären Ebene und darüber hinaus gerüstet sind.Da die Notwendigkeit des Übergangs zu einem vollständigen Online-Angebotsmodell durch die Pandemie noch verstärkt und in den Vordergrund gerückt wurde, war eines der Anliegen des Fachbereichs Mathematik die Sicherheit der Tests und Prüfungen, um die akademische Integrität zu wahren. Ein weiteres Anliegen war es, Inhalte zu schaffen, die leicht zu verstehen, zu konzipieren und zu begreifen sind, mit Szenarien, auf die sich alle Studierenden beziehen und die sie möglicherweise in ihrem täglichen Leben anwenden können.Ab dem Wint Vretta für den Kurs „Grundlagen der Mathematik" auf ihrem Südcampus bereichern könnten.Das Feedback von der ersten Einführung bis jetzt ist positiv und ermutigend, wobei immer wieder betont wird, dass die interaktiven Lektionen, die die Studierenden in ihrer eigenen Zeit absolvieren, sehr nützlich sind. Die fesselnden Module, die die Konzepte in Mikroschritte unterteilen, beinhalten auch Anwendungen und Szenarien aus dem wirklichen Leben, die die Erfahrung zu einer unvergesslichen und nachvollziehbaren Erfahrung machen. Nachdem sie in den Lektionen ihr Handwerk verfeinert haben, stellen die Studierenden ihre Fähigkeiten auf die Probe, indem sie eine Aufgabe lösen, die ihr Gesamtverständnis des jeweiligen Themenbereichs prüft und es ihnen ermöglicht, ihre Fähigkeiten zu festigen und ihre Muskeln spielen zu lassen, während sie der Eroberung des Puzzles, das Mathematik ist, einen Schritt näher kommen.Das Online-Lernen für Studierende ist für die Hochschule noch wichtiger geworden, da in Kürze ein asynchrones Modell eingeführt wird und die Hochschule in absehbarer Zukunft auch die Option Fernstudium verfolgen wird.In Verbindung mit der positiven Resonanz der Studierenden und der Zufriedenheit der Dozenten freut sich der Fachbereich darauf, den Schwung des Kurses „Grundlagen der Mathematik" weiter auszbauen zu können. Der Fachbereich arbeitet daran, IntroMath für Calculus und Technology Mathematics von Vretta zu implementieren, wo Studierende wirklich von einer intuitiven Lernerfahrung profitieren könnten.Die Vorteile, die der Einsatz von IntroMath für den Erfolg der Studierenden mit sich bringt, haben das Macomb Community College zu einem Vorreiter im Bereich des digitalen Lernens gemacht.Jacob Pucar, Marketing Manager, 416 888 2011, info@vretta.comOriginal-Content von: Vretta Inc., übermittelt durch news aktuell