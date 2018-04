INTEL: Übertrifft Erwartungen und hebt Prognosen an!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Die INTEL-Aktie ist am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss, im europäischen Handel (Lang & Schwarz), um fast 10 % nach oben gesprungen. Auch am Freitag in den USA dürfte solch ein Sprung zu erwarten sein. Damit aber ist der erste charttechnische Ausbruch aus dem sekundären Aufwärtstrend (siehe Beitrag: „INTEL: Apple-Chips, Q1 Ergebnisse und Charttechnik!“) so gut wie besiegelt und in den nächsten Wochen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.