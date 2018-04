INTEL: Apple-Chips, Q1 Ergebnisse und Charttechnik!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

die INTEL-Aktie hat vor Kurzen einen kurzfristigen Absacker verzeichnen müssen. Grund dafür war die Ankündigung von Apple, in Zukunft auf eigene Prozessor-Chips zu setzen. Die INTEL-Aktie arbeitet seit bereits einiger Zeit an einem neuen langfristigen Aufwärtstrend, wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich macht. Kann der sekundäre Aufwärtstrendkanal in Kürze nach oben verlassen werden, könnte das den Trend beschleunigen. Nächstes ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.