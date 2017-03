INTAKO - Der größte Tanzlehrer-Kongress der Welt feiert sein Jubiläum in Düsseldorf

Düsseldorf (ots) -- ADTV feiert den 50. Internationalen Tanzlehrer-Kongress INTAKO- Revival des Hochzeitswalzers- "Let's Dance"-Stars unterrichten im Hotel Maritim- Rückblick auf die beliebtesten Tänze der letzten fünf JahrzehnteAnfang April ist Düsseldorf schon zum siebten Mal dieTanzhauptstadt Europas - mit dem exklusiven Tanzfestival INTAKO.open(7. bis 9. April) und dem damit verbundenen größtenTanzlehrer-Kongress weltweit, dem INTAKO (9.-13 April). Rund 2.500Teilnehmer und Gäste verwandeln das Hotel Maritim in eine Mischungaus Showbühne und Lehrwerkstatt. Dieses Jahr im Mittelpunkt: DasRevival des Hochzeitswalzers und ein Rückblick auf die beliebtestenTänze der letzten fünf Jahrzehnte.Ausrichter des INTAKO / INTAKO.open ist der ADTV, Deutschlandsgrößter Verband für Tanzlehrende. Der INTAKO ist der bedeutendsteKongress der Tanzlehrer weltweit, zu dem Gäste aus mehr als zehnLändern anreisen, er bietet auch die Gelegenheit für Tanzfans, ihreKenntnisse auf der Tanzfläche mit den Stars der Branche zuvervollkommnen. So unterrichten bei dem für alle Interessiertenzugänglichen INTAKO.open im Düsseldorfer Kongresshotel MaritimProminente wie Erich Klann, "Let's Dance"-Gewinner 2016, IsabelEdvardsson, Markus Schöffl und Michael Hull.Wer an den Kursen mit den Stars der Tanzszene teilnehmen möchte,kann sich über die Website www.intako-open.de anmelden.Halbtagskarten zum "Reinschnuppern" gibt es bereits für 70 Euro.Gesellschaftliche Höhepunkte des Events sind die Welcome-Party amFreitagabend (7. April) und der glanzvolle Galaball mit vielenHighlights am Samstagabend.Kontakt:osicom | Wolfgang Osinski | Tel.: 0211 15 92 62-60 |wolfgang.osinski@osicom.deOriginal-Content von: Allgemeiner Deutscher Tanzlehrerverband - ADTV, übermittelt durch news aktuell