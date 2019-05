Berlin (ots) -Unser Sozialstaat muss nachhaltig organisiert und finanziert sein.Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) fordert daher eineentsprechende Verfassungsänderung, die auch die sozialpolitischenBelange künftiger Generationen berücksichtigt. "Die Vorsorge für diedauerhafte und nachhaltige Befriedigung von Gemeinschaftsinteressenkommt in unserer Demokratie systembedingt zu kurz." Zu diesemErgebnis kommt der ehemalige Verfassungsgerichtspräsident, Prof. Dr.Hans-Jürgen Papier, in einem Gutachten für die Initiative NeueSoziale Marktwirtschaft (INSM). Als Konsequenz schlägt er gemeinsammit der INSM eine Ergänzung von Artikel 20 des Grundgesetzes (GG)vor."Art. 20 Abs. 3a: Die Organe der Gesetzgebung, der vollziehendenGewalt und der Rechtsprechung berücksichtigen das Ziel einerdauerhaften Befriedigung des Gemeinwohls und der Belange auchkünftiger Generationen. Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung desBundesrates bedarf, werden für Bund und Länder gemeinsam geltendeMaßstäbe für die Einhaltung der Pflicht nach Satz 1 festgelegt."Mit Artikel 20a GG ("Verantwortung für die künftigen Generationenim Hinblick auf die natürlichen Lebensgrundlagen") und Artikel 109 GG(Schuldenbremse) sind bereits gewisse Mechanismen für einegenerationengerechte Politik vorhanden. Etwas Vergleichbares fehlt imBereich der Sozialpolitik bislang. Die vorgeschlagene Ergänzung fülltdiese Lücke. Eine Überfrachtung des Grundgesetzes mit weiterenStaatszielbestimmungen wird vermieden, da es sich um eine"sektorenübergreifende Bestimmung des Wesens der repräsentativenDemokratie und des allgemeinen verfassungsrechtlichenGestaltungsauftrags der vom Volk durch Wahlen legitimiertenVerfassungsorgane" handelt, so Prof. Papier."Nachhaltigkeit ist ein Gebot der Chancengerechtigkeit und damitsind Nachhaltigkeit und Soziale Marktwirtschaft zwei Seiten einerMedaille", so INSM-Geschäftsführer Hubertus Pellengahr. "Wir müssenunseren Kindern und Enkeln nicht nur ein intaktes Klima und einesolide finanzierte Staatskasse hinterlassen, sondern auch einSozialsystem, das ihnen Luft zum Atmen und Raum für eigene Lösungenlässt."Das vollständige Gutachten und die INSM-Position zur"Nachhaltigkeit" finden Sie unter www.insm.de.Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist einüberparteiliches Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.Sie wirbt für die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft inDeutschland und gibt Anstöße für eine moderne marktwirtschaftlichePolitik. Die INSM wird von den Arbeitgeberverbänden der Metall- undElektro-Industrie finanziert.Pressekontakt:Pressesprecher INSM: Florian von Hennet, Tel. 030 27877-174;hennet@insm.deOriginal-Content von: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), übermittelt durch news aktuell