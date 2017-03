Berlin (ots) - Wie halten es die Parteien mit der SozialenMarkwirtschaft? Dieser Frage geht die Initiative Neue SozialeMarktwirtschaft (INSM) mit einer sechsteiligen Gesprächsreihe nach.Nach dem Auftakt im Januar mit der Generalsekretärin der SPD,Katharina Barley MdB, und CDU-Generalsekretär Peter Tauber MdB,folgten im Februar Gespräche mit dem Grünen Spitzenkandidaten CemÖzdemir MdB und dem Linken-Spitzenkandidaten Dietmar Bartsch MdB.Gestern stellte sich CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer MdB denFragen, mit FDP-Chef Christian Lindner MdL endet dieVeranstaltungsreihe heute Abend.Die erstarkten Umfragewerte des Koalitionspartners und das Tamtamum den neuen SPD-Parteivorsitzenden nimmt CSU-Generalsekretär AndreasScheuer demonstrativ gelassen: "Wir befinden uns immer noch in derVorrunde. Abgerechnet wird am 24. September." Noch wisse man ja nichteinmal, mit welchem Martin Schulz man es zu tun habe. "Es gibt denBrüssel-Schulz, der die Türkei in die EU holen will und GriechenlandsSchulden mit Euro-Bonds bezahlen möchte, aber niemand kennt denBerlin-Schulz. Er wirft gerade mal in schönen Worten mit Zahlen undMilliarden um sich", so Scheuer.Die CSU-Regierungsprojekte Autobahn-Maut und Mütterrenteverteidigte Scheuer als wichtige Beiträge um Gerechtigkeitslücken zuschließen. Daher fordere die CSU auch die nächste Stufe derMütterrente. Da die CSU zudem die Partei des Eigentums sei, forderesie Steuererleichterungen und die Einführung eines Baukindergelds.Scheuer: "Die CSU ist die Partei der Sozialen Marktwirtschaft. Wirstehen für eine Ordnung ein, die Freiheit und Verantwortung,Wohlstand und Gerechtigkeit, Markt und Gemeinwohl vereint. AndereParteien wollen den Menschen fremdbestimmen und seine Freiheitnehmen. Wir trauen den Menschen etwas zu. Gleichzeitig kann sichjeder darauf verlassen, dass ihm geholfen wird, wenn er sich selbstnicht helfen kann."Scheuer erinnerte daran, dass der Wohlstand erst erarbeitet werdenmuss, bevor er verteilt werden kann. "Ohne wirtschaftlichen Erfolgkönnen wir unser Sozialsystem nicht im jetzigen Umfang erhalten.Rot-Rot-Grün würde unser Land runterwirtschaften, Steuern erhöhen unddie Menschen bevormunden. Als CSU treten wir für die SozialeMarktwirtschaft ein, für Freiheit in Verantwortung, für Stabilitätund Orientierung, und machen Politik für eine starke bürgerlicheMitte, für die, die täglich arbeiten gehen, Steuern zahlen, Kindergroßziehen und sich im Idealfall auch noch ehrenamtlich engagieren."Fotos und Videos der Veranstaltung finden Sie unter www.insm.de.Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist einüberparteiliches Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.Sie wirbt für die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft inDeutschland und gibt Anstöße für eine moderne marktwirtschaftlichePolitik. Die INSM wird von den Arbeitgeberverbänden der Metall- undElektro-Industrie finanziert.Pressekontakt:Pressesprecher INSM: Florian von Hennet, Tel. 030 27877-174;hennet@insm.deOriginal-Content von: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), übermittelt durch news aktuell