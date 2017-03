Berlin (ots) - Wie halten es die Parteien mit der SozialenMarkwirtschaft? Dieser Frage geht die Initiative Neue SozialeMarktwirtschaft (INSM) mit einer sechsteiligen Gesprächsreihe nach.Nach dem Auftakt im Januar mit der Generalsekretärin der SPD,Katharina Barley MdB, und CDU-Generalsekretär Peter Tauber MdB,folgten im Februar Gespräche mit dem Grünen Spitzenkandidaten CemÖzdemir MdB und dem Linken-Spitzenkandidaten Dietmar Bartsch MdB. AmDienstag stellte sich CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer MdB denFragen, gestern Abend endete die Veranstaltungsreihe mit FDP-ChefChristian Lindner MdL.Vor über 200 Gästen im 19. Stock des Axel-Springer-Hauses warbFDP-Parteichef Christian Lindner gestern Abend für die Streichung desSolidaritätszuschlags für alle Einkommen bis 50.000 Euro. Das sei mitdem derzeitigen Haushaltsüberschuss und den erwarteten Mehreinnahmender kommenden Jahre gut zu finanzieren. Lindner: "Wir wollen mehrFairness bei Steuern und Abgaben." Daher müsse es auch bei derGrunderwerbsteuer einen Freibetrag geben, die Stromsteuer gehöregenauso abgeschafft wie die sogenannte kalte Progression derSteuertarife.Das Erstarken der SPD stört Lindner nicht, da sich gleichzeitigauch die Umfragewerte der FDP positiv entwickeln würden. Lindner:"Anders als von Herrn Schulz dargestellt, ist Deutschland eingroßartiges Land, in dem es gerecht zugeht und anders als von FrauMerkel dargestellt, ist es wirtschaftlich nicht unverwundbar."Die Ankündigung von SPD-Chef Martin Schulz, die Agenda-Reformenteilweise zurückzunehmen, hält Lindner für den falschen Weg: "DurchQualifikation und eine Reform der Zuverdienstgrenzen schaffen wirneue Perspektiven - nicht durch eine Rückabwicklung der Agenda 2010",so Lindner. Und weiter: "Die Soziale Marktwirtschaft ist derwirtschaftliche Ordnungsrahmen, der Deutschland erfolgreich gemachthat. Wir wollen Freiräume für Wirtschaft und Verbraucher - innerhalbklarer Regeln, die für alle gelten. Wir wollen keinen Staat, derselbst als Unternehmer auftritt und in die Wirtschaft eingreift,sondern der klare Regeln setzt und den Wettbewerb schützt."Um Deutschland fit für die digitale Zukunft zu machen, schlugLindner den Verkauf der noch im Staatsbesitz befindlichen Telekom-und Post-Aktien vor. Mit dem Erlös könne dann der flächendeckendeInternet-Breitbandausbau finanziert werden.Durch die Renten-Pläne der SPD sieht Lindner dieGenerationengerechtigkeit in ernster Gefahr. "Andrea Nahles kündigteinen Beitragssatz von 25% für die Rente an - das ist kein Konzept,sondern eine Drohung und Ergebnis ihrer Politik. Wir wollen denGenerationenvertrag neu beleben. Mit einem Vorsorgekonto wollen wirdie Ansprüche des Einzelnen für ihn transparent machen.Altersvorsorge soll nach einem Baukasten flexibel kombinierbar sein.Das starre Renteneintrittsalter wollen wir abschaffen und alleHinzuverdienstgrenzen neben dem Rentenbezug aufheben."Fotos und Videos der Veranstaltungen finden Sie unter www.insm.de.Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist einüberparteiliches Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.Sie wirbt für die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft inDeutschland und gibt Anstöße für eine moderne marktwirtschaftlichePolitik. Die INSM wird von den Arbeitgeberverbänden der Metall- undElektro-Industrie finanziert.Pressekontakt:Pressesprecher INSM: Florian von Hennet, Tel. 030 27877-174;hennet@insm.deOriginal-Content von: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), übermittelt durch news aktuell