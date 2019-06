INSIGHT Health präsentiert neue digitale Services auf der Kundentagung 2019: INSIGHT Health feiert 20-jähriges Firmenjubiläum

Waldems-Esch (ots) - Der Informationsdienstleister undDatenspezialist INSIGHT Health präsentierte am 5. Juni auf seiner 20.Kundentagung im Hilton in Mainz neben spannenden Gastvorträgen dieneuesten technischen Entwicklungen seines webbasierten Portals. AmAbend zuvor fand im Rahmen des 20-jährigen Firmenjubiläums ein großesGaladinner in angenehmer und offener Atmosphäre mit den Kunden aufder Insel Nonnenau bei Mainz statt.Am Abend des 4. Juni feierte INSIGHT Health 20 Jahre gemeinsameFirmengeschichte. Zahlreiche Kunden aus der Gesundheitsbranche warenzu Gast und betonten die vertrauensvolle, enge und vor allemerfolgreiche, langjährige Zusammenarbeit mit INSIGHT Health. Siehoben anlässlich des Jubiläums den besonders partnerschaftlichenUmgang hervor, bedankten sich per Video oder persönlich fürfortwährend beste Datenqualität und zuverlässige Betreuung undgratulierten zum Erfolg, der guten Marktposition und der gelebtenKultur des Unternehmens.Am nächsten Tag wurden die Gäste im festlichen Ballsaal "Goldsaal"des Hilton Mainz von Petra Exner, Geschäftsführerin INSIGHT Health,noch einmal herzlich zur Jubiläumskundentagung begrüßt.Die Tagesveranstaltung umfasste zwei Gastvorträge renommierterExperten, einen Vortrag in eigener Sache, sowie vier Fach-Foren.Diese wurden von INSIGHT Health-Experten auf dem jeweiligen Gebietgeleitet. Mit einem Blick auf neue Therapieoptionen zur Kontrollealtbekannter Gesundheitsproblemen wie Diabetes und Co. sowie bislangunheilbarer Krankheiten eröffnete der Pharmazeut Prof. TheodorDingermann von der Goethe-Universität Frankfurt die Vortragsrunde.Insbesondere gentechnische Fortschritte und Arzneimittel fürneuartige Therapien, zu denen somatische Zelltherapeutika,Gentherapeutika und biotechnologisch bearbeitete Gewebezubereitungenzählen, zeigten neue Wege in der Therapie von Krankheiten auf. Aberauch Gesundheitsapps und Wearable Computing könnten dasGesundheitswesen nachhaltig und maßgeblich revolutionieren.Im Anschluss illustrierte Thomas Fante den Nutzen und Mehrwert,den Kunden aus der webbasierten INSIGHT Health-Plattform gewinnenkönnen: Kunden können online auf nahezu alle Daten-Serviceszugreifen, die sie unter Vertrag haben, und diese zukünftig auchmiteinander verknüpfen. Ein zentrales Service-Tool ist hierbei GALAXYNG, mit dem maßgeschneiderte Analysen, Grafiken und Landkartenerstellt werden können, die sich automatisch aktualisieren. Wieschnell und einfach das geht, veranschaulichte Thomas Fante live ineinem der Foren. Ebenfalls mit einer Live-Demo konnte ChristianBensing die Kunden von der Funktionalität von Clusteranalysen zurUnterstützung des Gebietsmanagements überzeugen.Michael Hensoldt demonstrierte zusammen mit Simon Eichinger undDr. Andreas Muth, beide von SimCog Technologies, die Möglichkeitenvon Predictive Analytics - die Erstellung von Absatz- undUmsatzprognosen im Pharmamarkt auf Basis der Marktdaten von INSIGHTHealth und künstlicher Intelligenz. Im vierten Forum befassten sichschließlich Dr. Hans-Jürgen Schweyda und Marcel Moser zusammen mitden Kunden mit dem Thema, wie mittels Indikationssplits Patientendetailscharf voneinander abgegrenzt und Zielgruppen so genauerdefiniert werden können. Der Digitalexperte Christoph Holz referiertezum Abschluss über die digitale Transformation und digitale Lösungenfür medizinische Probleme.INSIGHT Health ist einer der führenden Informationsdienstleisterim Gesundheitsmarkt mit Sitz in Waldems-Esch und Niederlassungen inBerlin, Wien und Baar. Das Unternehmen bietet aufgrund seinerumfassenden Branchenkenntnisse ein breites Portfolio datenbasierterDienste zur Markt- und Versorgungsforschung an. Das Plus der INSIGHTHealth GmbH & Co. KG liegt in der schnellen und transparentenBereitstellung von Daten unter Beachtung der gesetzlichenDatenschutzvorschriften sowie in der Ausarbeitung individuellerLösungen für die pharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen,Ärzteverbände, Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute,Behörden, Politik und andere Entscheider im Gesundheitsmarkt.Weitere Informationen: www.insight-health.de.Pressekontakt:Petra ExnerGeschäftsführerinTel.: +49 (0)6126 955-0Fax: +49 (0)6126 955-20PExner@insight-health.deOriginal-Content von: Insight Health, übermittelt durch news aktuell