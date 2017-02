INSIGHT Health gibt Ausblick zu Patentabläufen in Deutschland: Substanzen im Wert von 617 Millionen Euro werden in 2017 für den generischen Markt frei (FOTO)

Waldems-Esch (ots) -31 pharmazeutische Substanzen werden in Deutschland für diegenerische Vermarktung frei - das erwartet der Daten- undInformationsdienstleister INSIGHT Health nach Stand Januar für dasJahr 2017. Nicht berücksichtigt sind Impfstoffe, da Selbige oftmalsweiterentwickelt werden und somit multiple Grundpatente bestehen,wodurch sich eine komplexe Patentlage ergibt. Berechnet nachJahresumsatz pharmazeutischer Großhändler mit Offizin-Apotheken undApotheken-Herstellerdirektgeschäft erzielten diese Substanzen imvergangenen Jahr rund 617 Millionen Euro (nach Abgabepreisenpharmazeutischer Unternehmer). Darunter befinden sich sechsBiopharmazeutika, auf die mit knapp 240 Millionen Euro 39 Prozentdieses Umsatzes entfielen. Eine Analyse mit der Patentdatenbank SHARKzeigt, dass sich die Patentabläufe auf eine Reihe vonTherapiegebieten verteilen und somit prinzipiell der Markteintrittneuer kostengünstiger Arzneimittel für unterschiedlicheKrankheitsbilder möglich ist. Die meisten Substanzen, die für dengenerischen Markt frei werden, sind systemische Antiinfektiva miteinem Umsatzvolumen von knapp 130 Millionen Euro. Sie werden vorallem zur Therapie von HIV, Hepatitis B und C eingesetzt.Umfassende Informationen zu sämtlichen Wirkstoffen unter SPC-und/oder Patentschutz liefert die internationale PatentdatenbankSHARK: Patentabläufe sind ab sofort für die unterschiedlichen Länderund Jahre online abrufbar, wobei die umsatzstärksten Substanzenübersichtlich im Säulendiagramm ausgewiesen werden. EinFünf-Jahres-Ausblick zeigt die Substanzen, die für den generischenMarkt frei werden in einer Übersichtsgrafik. Ebenso werdenEntwicklungssubstanzen dargestellt, wobei eine Auswahlmöglichkeit derunterschiedlichen Entwicklungsphasen bis hin zur Anmeldung besteht.INSIGHT Health ist einer der führenden Informationsdienstleisterim Gesundheitsmarkt mit Sitz in Waldems-Esch und Niederlassungen inBerlin, Wien und Baar. Das Unternehmen bietet aufgrund seinerumfassenden Branchenkenntnisse ein breites Portfolio datenbasierterDienste zur Markt- und Versorgungsforschung an. Das Plus der INSIGHTHealth GmbH & Co. KG liegt in der schnellen und transparentenBereitstellung von Daten unter Beachtung der gesetzlichenDatenschutzvorschriften sowie in der Ausarbeitung individuellerLösungen für die pharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen,Ärzteverbände, Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute,Behörden, Politik und andere Entscheider im Gesundheitsmarkt.Weitere Informationen: www.insight-health.dePressekontakt:Jana HeilerUnternehmenskommunikationTel.: +49 (0)6126 955-434Fax: +49 (0)6126 955-20E-Mail: JHeiler@insight-health.deOriginal-Content von: Insight Health, übermittelt durch news aktuell