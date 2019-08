INSIGHT Health analysiert HPV-Impfquoten: Jeder fünfte gegen HPV geimpfte Jugendliche ist männlich (FOTO)

Waldems-Esch (ots) -Da humane Papillomviren (HPV) nicht nur bei Mädchen, sondern auchbei Jungen noch Jahre nach der Infektion Krebs verursachen können,ist die HPV-Impfung bei beiden Geschlechtern empfohlen. INSIGHTHealth-Daten zeigen, dass jeder fünfte gegen das HP-Virus geimpfteJugendliche männlich ist. In den neuen Bundesländern sind es hierbeidoppelt so viele Jungen wie in den alten.INSIGHT Health-Daten (Panel auf Basis von ca. 77 % allergesetzlich versicherten Patienten in Deutschland) zeigen, dass vonallen seit Juni 2018 bis Mai 2019 gegen HPV geimpften Kindern undJugendlichen 21 Prozent männlich sind. Auffällig ist, dass sich davonfast 60 Prozent zwischen 12 und 15 Jahren impfen ließen. Bei Mädchenist dieser Anteil mit 62 Prozent etwas höher. Bei den Neun- bisElfjährigen gestaltet sich der Trend hingegen andersrum: 17 Prozentder gegen HPV geimpften Jungen bekamen den Impfstoff in dieserAltersspanne verabreicht; bei den Mädchen sind es hingegen zweiProzentpunkte weniger. Beachtenswert ist außerdem, dass zwischen Juni2018 und Mai 2019 bei beiden Geschlechtern rund ein Viertel erstzwischen 16 und 17 Jahren gegen die HP-Viren geimpft worden ist - unddamit deutlich später als es von der Ständigen Impfkommission (STIKO)empfohlen ist.Neben den Auffälligkeiten der HPV-Impfquoten je nach Altersgruppesind auch regionale Unterschiede festzustellen. So erhielten vonallen Kindern und Jugendlichen von neun bis 17 Jahre, die zwischenJuni 2018 und Mai 2019 gegen HPV geimpft worden sind, 39 ProzentJungen und 61 Prozent Mädchen im Osten Deutschlands die Impfung.Diese Verteilung ist im Westen gegenteilig strukturiert: Rund dieHälfte weniger, also nur 20 Prozent aller gegen HPV geimpften Kinderund Jugendliche waren in den alten Bundesländern männlich;entsprechend waren 80 Prozent weiblich.Seit Mai 2007 empfiehlt die STIKO für Mädchen die Impfung gegenHPV - seit 2014 bereits ab dem Alter von neun bis 14 Jahren nacheinem 2-Dosen-Schema. Die Impfung soll insbesondere vorGebärmutterhalskrebs schützen. Doch das Virus kann auch Jungengefährlich werden: Manche Typen des Virus können Haut- undGenitalwarzen hervorrufen, andere können auch nach jahrelangerInaktivität bösartige Gewebeveränderungen nicht nur anGebärmutterhals, Vagina und Vulva, sondern auch an Penis, After undim Mund-Rachen-Bereich verursachen. Daher rät die STIKO seit Juni2018 auch Jungen im Alter von neun bis 14 Jahren zur HPV-Impfung.Diese sollte idealerweise vor dem ersten Geschlechtsverkehr undspätestens bis zum Alter von 17 Jahren erfolgen. Findet die ersteImpfung gegen die Viren im Alter von 15 Jahren oder älter statt, sinddrei Impfungen nötig.INSIGHT Health ist einer der führenden Informationsdienstleisterim Gesundheitsmarkt mit Sitz in Waldems-Esch und Niederlassungen inBerlin, Wien und Baar. Das Unternehmen bietet aufgrund seinerumfassenden Branchenkenntnisse ein breites Portfolio datenbasierterDienste zur Markt- und Versorgungsforschung an. Das Plus der INSIGHTHealth GmbH & Co. KG liegt in der schnellen und transparentenBereitstellung von Daten unter Beachtung der gesetzlichenDatenschutzvorschriften sowie in der Ausarbeitung individuellerLösungen für die pharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen,Ärzteverbände, Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute,Behörden, Politik und andere Entscheider im Gesundheitsmarkt.Weitere Informationen: www.insight-health.de.Pressekontakt:Marcel MoserLeitung Patient INSIGHTS+49 6126 955 435MMoser@insight-health.deOriginal-Content von: Insight Health, übermittelt durch news aktuell