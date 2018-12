INSIGHT Health analysiert den Cannabis-Arzneimittelmarkt: Cannabis - Blüten sorgen für Umsatz (FOTO)

Waldems-Esch (ots) -Seit der Zulassung als Arzneimittel im März 2017 wächst der Umsatzmit Cannabis-Produkten in Deutschland gewaltig. Mittlerweile lassensich klare Trends erkennen: Im Süden wird wesentlich mehrverschrieben. Cannabisblüten sind besonders umsatzstark. Das zeigenAnalysen des Informationsdienstleisters INSIGHT Health.Im dritten Quartal 2018 erzielten Cannabisblüten undcannabishaltige Zubereitungen (ohne Fertigarzneimittel) einen Umsatz,bewertet nach Taxwert von über 17 Millionen Euro innerhalb dergesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Das entspricht nahezu einerVerdreifachung gegenüber dem Vorjahreszeitraum Q3 2017.Im März 2017 wurde Cannabis in Deutschland als Arzneimittelzugelassen. Inzwischen erhalten zehntausende von PatientenCannabis-Verordnungen. Zunächst stand die Therapie von MultiplerSklerose im Mittelpunkt der Cannabis-Verschreibungen, mittlerweilewird Medizinalhanf in einem ganzen Spektrum von Indikationenangewandt, etwa bei der Schmerzbekämpfung. Dieser Trend geht weiter.Inzwischen wird sogar das Potenzial von Cannabis in der Suchtmedizinuntersucht. Der Markt für Cannabis als Arzneimittel weitet sich alsonoch immer aus.Medizinisches Cannabis wird in drei Formen auf den Markt gebracht:als Fertigarzneimittel, als Zubereitung und als Cannabisblüte. DieFertigarzneimittel, beispielsweise Sprays oder fertige Kapseln,beherrschten zu Beginn der Ära des Medizinalhanfs den Markt. Im Jahr2018 stagniert das Wachstum in diesem Bereich jedoch. Ab Mitte 2018hat die Zahl der Verordnungen cannabishaltiger Zubereitungen dieVerordnungen von Fertigarzneimitteln klar überholt. Zubereitungensind vom Apotheker mit Grundstoffen hergestellte Medikamente, etwa inForm von Kapseln oder Tropfen. Auf Cannabisblüten entfallen zwarweniger Rezepte als auf Zubereitungen, sie erzielen aber den größerenUmsatz, wie die Daten aus der GKV zeigen.Der Altersdurchschnitt der Patienten mit Cannabis-Verordnungenliegt bei 55 Jahren. INSIGHT Health-Daten zeigen, dass die weiblichenPatienten mit im Durchschnitt 58,6 Jahren etwas älter als diemännlichen Patienten mit einem Durchschnittsalter von 52,5 Jahrensind.Hinsichtlich der räumlichen Verteilung in Deutschland gibt esdeutliche Differenzierungen bei den Rezepten für cannabishaltigeZubereitungen und Cannabisblüten. Die weitaus meisten Rezepte proGKV-Versicherten konnte INSIGHT Health in Bayern undBaden-Württemberg zählen. "Es ist möglich, dass in bestimmtenRegionen Deutschlands noch Wachstumspotenzial für cannabishaltigeArzneimittel besteht", meint INSIGHT Health-Experte Oliver Hammel.INSIGHT Health ist einer der führenden Informationsdienstleisterim Gesundheitsmarkt mit Sitz in Waldems-Esch und Niederlassungen inBerlin, Wien und Baar. Das Unternehmen bietet aufgrund seinerumfassenden Branchenkenntnisse ein breites Portfolio datenbasierterDienste zur Markt- und Versorgungsforschung an. Das Plus der INSIGHTHealth GmbH & Co. KG liegt in der schnellen und transparentenBereitstellung von Daten unter Beachtung der gesetzlichenDatenschutzvorschriften sowie in der Ausarbeitung individuellerLösungen für die pharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen,Ärzteverbände, Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute,Behörden, Politik und andere Entscheider im Gesundheitsmarkt.Weitere Informationen: www.insight-health.dePressekontakt:Miles MeierUnternehmenskommunikationTel.: +49 6126 955-434Fax: +49 6126 955-20MMeier@insight-health.deOriginal-Content von: Insight Health, übermittelt durch news aktuell