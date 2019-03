INSIGHT Health bei Wissenschaftlicher Fortbildung: Ein guter Start in Schladming

Finanztrends Video zu



mehr >

Waldems-Esch (ots) - INSIGHT Health, der Informationsdienstleisterfür die Pharmabranche, erlebte eine positive 52. WissenschaftlicheFortbildung der Österreichischen Apothekenkammer. In zahlreichenGesprächen konnte das Unternehmen seine Angebote für Apothekenverfeinern und nahm positives Feedback für Marktnähe und Aktualitätentgegen."Die Veranstaltung war sehr gut besucht und so konnten wir mitvielen Apothekerinnen und Apothekern sprechen", zeigte sich UrsulaScheithauer, Country Head Austria bei INSIGHT Health, hoch zufrieden."Anlässlich von 5 Jahren INSIGHT Health in Österreich haben wir unsauch viel Mühe mit dem Messestand gegeben." Dank Stehpult undSitzecke war es bei INSIGHT Health gemütlich und die Kunden konntenohne Hast über ihre Wünsche und Erwartungen an die Lösungen vonINSIGHT Health sprechen. So wurden einige Pläne für zukünftigeLösungen im Portfolio von INSIGHT Health geschmiedet."Offensichtlich hat die Qualität unserer Services bei denApothekern in Österreich mittlerweile einen hohen Bekanntheitsgraderlangt. Besonders zu unserem Fact-Report erhielten wir positiveRückmeldungen", berichtet Alois Hirzberger, bei INSIGHT Health inÖsterreich für den Kontakt mit den Apotheken zuständig. BeiThemenauswahl und Aktualität konnte der Fact-Report am stärkstenpunkten."Wir bedanken uns bei unseren Kunden für die freundliche undfamiliäre Atmosphäre in Schladming, in der eine erfolgreicheZusammenarbeit so angenehm wie einfach ist. Es scheint, als hättenwir ein sehr positives Jahr 2019 vor uns, denn der Start war schonperfekt!", so Ursula Scheithauer.INSIGHT Health ist einer der führenden Informationsdienstleisterim Gesundheitsmarkt mit Sitz in Waldems-Esch und Niederlassungen inBerlin, Wien und Baar (CH). Das Unternehmen bietet aufgrund seinerumfassenden Branchenkenntnisse ein breites Portfolio datenbasierterDienste zur Markt- und Versorgungsforschung an. Das Plus der INSIGHTHealth GmbH & Co. KG liegt in der schnellen und transparentenBereitstellung von Daten unter Beachtung der gesetzlichenDatenschutzvorschriften sowie in der Ausarbeitung individuellerLösungen für die pharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen,Ärzteverbände, Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute,Behörden, Politik und andere Entscheider im Gesundheitsmarkt.Weitere Informationen: www.insight-health.de.Pressekontakt:Alois HirzbergerLeiter Apothekenbetreuung ÖsterreichTel.: +43 1 9346616-50Mobil: +43 676 396 74 72AHirzberger@insighthealth.atOriginal-Content von: Insight Health, übermittelt durch news aktuell