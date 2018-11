Waldems-Esch (ots) - Auf der Tagung "DigitalesApotheken-Marketing: eine Wachstumschance?" diskutierten Apotheker,Pharmaunternehmen, Marketing-Experten und Technologieunternehmen überihre jeweiligen Positionen zur Digitalisierung. INSIGHT Health, derInformationsdienstleister der Gesundheitsbranche, hatte zu derVeranstaltung eingeladen.Ziel der Tagung war es, Chancen der Digitalisierung imApotheken-Marketing besser zu erkennen und zu nutzen. Daran ließ derEröffnungsvortrag von Torsten Roos, bei INSIGHT Health verantwortlichfür Datenpanels und strategische Partnerschaften, keinen Zweifel."Die Chancen für digitale Optimierungen sind in Apotheken enorm.Digitale Projekte müssen dabei einen konkreten Mehrwert erreichen",so Roos. Als Themenfelder nannte er intelligente OTC-Preisfestlegung,automatisierte Planungen im Category Management und digitaleBeratungstools für die Apothekenteams."Wir wollen verschiedene Player im Apothekenmarkt miteinander inKontakt bringen und uns über Handlungsoptionen austauschen. AlsInformationsdienstleister verfügen wir über tiefe Marktkenntnis undaktuellstes Datenmaterial. Mit unseren Daten- und Analyseplattformenkönnen wir Unternehmen in unterschiedlichsten Bereichenunterstützen", erklärte Roos die Rolle von INSIGHT Health beiDigitalisierungsprozessen in der Apotheke.Digitale Aspekte und deren Relevanz für die Entwicklungsdynamik imApothekenkanal analysierte Thomas Golly, Gründer und Managing Partnervon Sempora Consulting in seinem Vortrag. Ob nun immer weitersteigende Warenkorbwerte im Versandhandel oder die zunehmendeFilialisierung in der Offizin: Digitalisierung undKonzentrationseffekte bringen starke Veränderungen im Apothekenhandelmit sich, so die Aussage von Golly.Auf welche Weise Digitalisierung schon jetzt zum Umsatzwachstumvon Apotheken beitragen kann, zeigten mehrereBest-Practice-Beispiele. Sven Schulze von Rowa Technologies zeigte,wie digitale Sichtwahl das Marketing effektiv unterstützen kann.Andreas Muth, Geschäftsführer von SimCog Technologies, entwickeltautomatisierte Absatz- und Umsatzprognosen für Apotheken auf Basisvon KI-Systemen. Markus Astor präsentierte den Weg zum Aufbau dere-Commerce-Plattform der Apothekengruppe LINDA und Apotheker SteffenKuhnert beschrieb Handlungsmöglichkeiten als Einzelapotheker imBereich der Social-Media-Kommunikation."Digitale Themen klingen immer sehr technisch. Aber tatsächlichgeht es darum, Kunden, also Menschen, zu erreichen. Daher kümmern wiruns bei INSIGHT Health auch sehr intensiv um persönliche Kontakte undindividuelle Lösungen", resümiert Michael Hensoldt, bei INSIGHTHealth verantwortlich für die OTC-Sparte. "Die durchweg positiveResonanz der Teilnehmer hat uns sehr gefreut, daher werden wir diessicherlich in einem ähnlichen Rahmen wiederholen.", so Hensoldt.INSIGHT Health ist einer der führenden Informationsdienstleisterim Gesundheitsmarkt mit Sitz in Waldems-Esch und Niederlassungen inBerlin, Wien und Baar. Das Unternehmen bietet aufgrund seinerumfassenden Branchenkenntnisse ein breites Portfolio datenbasierterDienste zur Markt- und Versorgungsforschung an. Das Plus der INSIGHTHealth GmbH & Co. KG liegt in der schnellen und transparentenBereitstellung von Daten unter Beachtung der gesetzlichenDatenschutzvorschriften sowie in der Ausarbeitung individuellerLösungen für die pharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen,Ärzteverbände, Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute,Behörden, Politik und andere Entscheider im Gesundheitsmarkt.Weitere Informationen: www.insight-health.de.Pressekontakt:Miles MeierUnternehmenskommunikationTel.: +49 6126 955-434Fax: +49 6126 955-20MMeier@insight-health.deOriginal-Content von: Insight Health, übermittelt durch news aktuell