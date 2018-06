INSIGHT Health-Kundentagung mit Innovation: INSIGHT Health stellt neues Analyse-Tool vor

Waldems-Esch (ots) - Mehr Unabhängigkeit und schnellere Ergebnisse- das sind zwei der Vorteile des neuen IH-GALAXY Next Generation. Dasneue webbasierte Analysetool stellte INSIGHT Health bei seiner 19.Kundentagung vor. Zusätzlich gab das Unternehmen tiefe Einsichten zuEntwicklungen bei Biologika und Biosimilars und anderen Märkten. DenTag moderierte Cherno Jobatey.Am 6. Juni besuchten knapp hundert Teilnehmer die INSIGHT HealthKundentagung in Mainz. Geschäftsführerin Petra Exner begrüßte dieGäste und beschrieb die mittelfristigen Pläne: "Wir wollen unsereLösungen für unsere Kunden noch einfacher und schneller zugänglichmachen. Daher bauen wir gerade ein Web-Portal auf, das alle unsereLösungen vereinen wird."Ein Teil dieses Portals wird auch das neue webbasierte AnalysetoolIH-GALAXY Next Generation, das auf der Kundentagung erstmalspräsentiert wurde. Es basiert auf dem bekannten IH-GALAXY, hat abereine Unzahl von Verbesserungen vorzuweisen. "Das komplette System istwebbasiert, läuft also auf unseren Servern in Waldems", erklärteThomas Fante, Direktor bei INSIGHT Health, "das bedeutetKostenersparnis, da Kunden keine Ressourcen mehr für Installationenund IT-Support mehr aufbringen müssen. Und die Datenabfragen laufenauch wesentlich schneller ab." Besonders vereinfacht ist dieKartendarstellung, die von nun an direkt implementiert ist."Natürlich können wir auch Ihre Mitarbeitergebiete abbilden",erklärte Fante. Erste Tests bei großen Firmen verliefen sehr positiv.Biologikamarkt goes Generic war der Titel einer Podiumsdiskussion.In der Einführung bescheinigte Dr. Hans-Jürgen Schweyda diesemMarktsegment eine extreme Dynamik: "Im letzten Jahr gab es so vieleZulassungen von Biosimilars wie in den zehn Jahren zuvor.Verschreibungsseitig spielen regionale Mechanismen eine große Rolle."Dr. Sabine Sydow, die Leiterin vfa bio beim Verband forschenderArzneimittelhersteller, verwies darauf, dass Biosimilars, soweitexistent, die entsprechenden Märkte bereits gut durchdrungen haben.Einig war sie sich mit Walter Röhrer von der Firma Biogen darin, dasses eine "Apotheken-Substitution von Biosimilars nicht geben darf."Auch Brigitte Käser als Geschäftsführerin in der AOK Niedersachsensieht die Entwicklung bei Biosimilars positiv. "Wir sind für denWettbewerb. Aber wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass dieBiosimilarquote nach dem Einstieg in Rabattverträge anstieg",berichtete sie.Einschätzungen zur Gesundheitspolitik und dem Einfluss derKrankenkassen darauf gaben Dunja Kleis, die Landesgeschäftsführerinder Barmer in Rheinland-Pfalz und Dr. Frank Wild vomWissenschaftlichen Institut der privaten Krankenversicherungen. Kleissagte: "Gesundheitspolitik wird auch in den Ländern gemacht. Wirwollen da aktiv mitgestalten!" Auch die PKV hat dieses Interesse:"Wir wollen vom Payer zum Player werden", sagte Wild.In fünf Workshops gab INSIGHT Health Einblicke in den täglichenNutzen, den die bereitgestellten Lösungen für ihre Kunden darstellen.Unter anderem zeigte Jörg Wendland von der Grünenthal GmbH wie seineFirma die Patientendatenbank Patient INSIGHTS für tiefgehendeAnalysen nutzt. Reiner Christensen von der Chameleon PharmaConsulting berichtete, wie er internationale Daten von INSIGHT Healthverwendet, um interessante Emerging Markets für spezifische Produktevor allem aus dem OTC-Bereich identifiziert.Die Teilnehmer gaben schon während der Kundentagung ein positivesFeedback. Das lag auch an Cherno Jobatey, der die Veranstaltung imStile eines Entertainers moderierte. In 2019 wird INSIGHT Health sein20-jähriges Jubiläum feiern. INSIGHT Health und seine Kunden freuensich schon darauf.INSIGHT Health ist einer der führenden Informationsdienstleisterim Gesundheitsmarkt mit Sitz in Waldems-Esch und Niederlassungen inBerlin, Wien und Baar. Das Unternehmen bietet aufgrund seinerumfassenden Branchenkenntnisse ein breites Portfolio datenbasierterDienste zur Markt- und Versorgungsforschung an. Das Plus der INSIGHTHealth GmbH & Co. KG liegt in der schnellen und transparentenBereitstellung von Daten unter Beachtung der gesetzlichenDatenschutzvorschriften sowie in der Ausarbeitung individuellerLösungen für die pharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen,Ärzteverbände, Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute,Behörden, Politik und andere Entscheider im Gesundheitsmarkt.Weitere Informationen: www.insight-health.de.Pressekontakt:Miles MeierUnternehmenskommunikationTel.: +49 6126 955-434Fax: +49 6126 955-20MMeier@insight-health.deOriginal-Content von: Insight Health, übermittelt durch news aktuell