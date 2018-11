INSIGHT Health-Herbsttagung im Wiener Saal der Labstelle: Den Pharmamarkt analysieren und profitieren

Wien (ots) - Der Informationsdienstleister INSIGHT Healthpräsentierte sein innovatives Softwareanalysetool GALAXY NGanlässlich seiner Kundentagung am 30. Oktober erstmals in Wien. ImSaal der Labstelle lieferte das Unternehmen spannende Einblicke inden österreichischen Pharmamarkt und aktuelle Erkenntnisse zurpersonalisierten Medizin.INSIGHT Health bot seinen Kunden auf seiner Herbsttagung nebeninformativen Inhalten auch ein besonderes Ambiente. Die moderneLocation im Saal der Labstelle im Zentrum Wiens war der ideale Rahmenfür die aktuellen Informationen aus dem Unternehmen und derWissenschaft.Für wissenschaftliche Einsichten sorgte Gastredner Prof. Dr.Theodor Dingermann von der Universität Frankfurt. Er beschrieb denWeg zu einer personalisierten Therapie, in der Patienten die jeweilsfür sie am besten geeigneten Wirkstoffe erhalten.Danach präsentierte INSIGHT Health sein neues, innovatives undwebbasiertes Analysetool GALAXY NG direkt im Einsatz. "Das neueGALAXY NG ist extrem intuitiv aufgebaut, leicht zu erlernen und zubedienen", erklärte Thomas Fante, während er live auf seinem LaptopMarktanalysen generierte. Die Berechnungen laufen sicher undrechtskonform auf firmeneigenen Servern, welche auch die großenDatenbanken beherbergen.Wie tief diese Analysen sein können, zeigten Ursula Scheithauerund Hannes Wellacher in ihrem Überblick zum Pharmamarkt in Österreich2018. Die beiden beleuchteten das Wachstum im Parallelhandel und dieEntwicklung des Versandhandels im SelfCare-Markt. Ein besonderesAugenmerk richtete Ursula Scheithauer auf die negative Preisspiraleim Rx-Markt. "Aktuelle Patentabläufe, neue Generika und das Verhaltender Krankenkassen führen zu sinkenden Umsätzen der Pharmahersteller",so Scheithauer, Leiterin von INSIGHT Health in Österreich."Wir bieten Lösungen, die Pharmaherstellern in allenMarktumfeldern helfen können. Unsere Services gehen dabei ganzindividuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden ein", betonte sie."Unsere Angebote stoßen auf großes Interesse, wie die vielenNachfragen unserer Kunden zeigen. Wir werden uns darauf nichtausruhen, sondern unsere Services für Österreich und die DACH-Regionweiter ausbauen", kündigte Ursula Scheithauer an.INSIGHT Health ist einer der führenden Informationsdienstleisterim Gesundheitsmarkt mit Sitz in Waldems-Esch und Niederlassungen inBerlin, Wien und Baar. Das Unternehmen bietet aufgrund seinerumfassenden Branchenkenntnisse ein breites Portfolio datenbasierterDienste zur Markt- und Versorgungsforschung an. Das Plus der INSIGHTHealth GmbH & Co. KG liegt in der schnellen und transparentenBereitstellung von Daten unter Beachtung der gesetzlichenDatenschutzvorschriften sowie in der Ausarbeitung individuellerLösungen für die pharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen,Ärzteverbände, Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute,Behörden, Politik und andere Entscheider im Gesundheitsmarkt.Weitere Informationen: www.insighthealth.at.Pressekontakt:Ursula ScheithauerHead of Austria+43 1 934 66 16-10UScheithauer@insighthealth.atOriginal-Content von: Insight Health, übermittelt durch news aktuell