INSIGHTECs fokussiertem Ultraschall werden positive NICE-Leitlinien für die Behandlung essentiellen Tremors zugesprochen

London (ots/PRNewswire) -Unilaterale MRT-gestützte fokussierte Ultraschall-Thalamotomie fürbehandlungsresistenten essentiellen Tremor wird vom NationalInstitute for Health and Care anerkanntINSIGHTEC® (http://www.insightec.com/), ein weltweiterMedizintechnik-Innovator für inzisionslose Chirurgie, meldete heute,dass das National Institute for Health and Care Excellence (NICE)positive NICE-Leitlinien für unilaterale MRT-gestützte fokussierteUltraschall-Thalamotomie für behandlungsresistenten essentiellenTremor (ET) erließ. ET betrifft über eine Millionen Menschen inGroßbritannien und beeinträchtigt ihr Vermögen, aufgrundunkontrollierbaren Zitterns ihrer Hände alltägliche Aktivitätenauszuführen.Der Imperial College Healthcare NHS Trust ist die einzige underste Stätte Großbritanniens, die die Exablate Neuro(TM)-Technologiezur Behandlung essentiellen Tremors einsetzt. Bislang wurden 16 an ETerkrankte Patienten am St Mary's Hospital von einemmultidisziplinären Expertenteam behandelt, zu dem unter anderemProfessor Wladyslaw Gedroyc, beratender Radiologe, Dr. Peter Bain,beratender Neurologe, sowie Professor Dipankar Nandi, beratenderNeurochirurg, gehören."An essentiellem Tremor leidende Patienten, die am St Mary'sHospital behandelt werden, konnten in Bezug auf den Schweregrad ihresTremors sowie die allgemeine Lebensqualität erhebliche Verbesserungenfeststellen", kommentierte Professor Dipankar Nandi, beratenderNeurochirurg und Head of Department, St Mary's Hospital, ImperialCollege Healthcare NHS Trust. "Darüber hinaus besteht ein günstigesSicherheitsprofil, das sich durch geringe, temporäre Nebenwirkungenauszeichnet, wie diese Gruppe beobachten konnte."Während der Behandlung dringen Ultraschallwellen risikolos in denSchädel ein, um ein winziges Partikel Gehirn abzutragen, das für denTremor verantwortlich gemacht wird. Oftmals hat dies eine sofortigeVerringerung des Tremors in der behandelten Hand zufolge. Aufgrundder inzisionslosen Vorgehensweise des fokussierten Ultraschalls istein Infektionsrisiko ausgeschlossen und eine rasche Genesung derPatienten gegeben."Die positiven NICE-Leitlinien tragen zum zunehmenden Umfangpositiver Bestimmungen auf dem Gebiet der Gesundheitstechnologie fürinzisionslose Gehirnchirurgie unter Verwendung von INSIGHTECsExablate Neuro bei", so Maurice R. Ferré(https://www.insightec.com/us/about-us/the-management), ChiefExecutive Officer und Vorstandsvorsitzender von INSIGHTEC. "Eshandelt sich hier um einen wichtigen Schritt bei unseren Bemühungen,Patienten auf globaler Ebene einen verbesserten Zugang zu unsererTechnologie zu ermöglichen."Für weitere Informationen zu den NICE-Leitlinien, besuchen Siebitte NICE.org.uk (https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/nice-guidance).Informationen zu INSIGHTECINSIGHTEC (https://www.insightec.com/us/) gilt als weltweiterInnovator auf dem Gebiet der Medizintechnik, der Patientenleben durchinzisionslose Gehirnchirurgie unter Einsatz von MR-gestütztemfokussiertem Ultraschall transformiert. Neurochirurgen verwenden diepreisgekrönte Exablate Neuro(TM)-Technologie des Unternehmens, umTremor-Patienten sofortige und anhaltende Erleichterung zu bieten.emeinsam mit führenden akademischen und medizinischen Institutionenarbeitet die Forschung intensiv an zukünftigen Anwendungen auf demGebiet der Neurowissenschaft. INSIGHTEC hat seine Haupsitze in Haifa,Israel, und Miami, Florida, und verfügt über Niederlassungen inDallas, Tokio und Shanghai.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:http://www.insightec.com/Zukunftsorientierte AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsorientierte Aussagen, diesich unter anderem auf Aussagen beziehen, die Erwartungen, Ziele,Pläne, Zielsetzungen und zukünftige Ereignisse betreffen. INSIGHTECbeabsichtigt, dass derartige zukunftsorientierte Aussagen den "SafeHarbour"-Bestimmungen für zukunftsorientierte Aussagen, die in Absatz21E des Securities Exchange Act aus dem Jahr 1934 und dem PrivateSecurities Reform Act von 1995 enthalten sind, unterliegen. Ineinigen Fällen sind zukunftsorientierte Aussagen durch Wörter wie"dürfen", "können", "werden", "könnten", "würden", "sollten","erwarten", "beabsichtigen", "planen", "vorausahnen", "glauben","schätzen", "voraussagen", "projizieren", "eventuell", "versprechen","fortführen", "fortlaufend" bzw. deren negative Form odervergleichbare Begriffe gekennzeichnet, auch wenn nicht allezukunftsorientierte Aussagen diese Begriffe enthalten. Die Aussagenbasieren auf den gegenwärtigen Annahmen und Einschätzungen unseresManagements zum Zeitpunkt der vorliegenden Pressemitteilung undunterliegen Risiken, unerwarteten Ereignissen, verändertenGegebenheiten, Annahmen und weiteren Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in denzukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen können, von denenINSIGHTEC viele weder kontrollieren noch genau einschätzen kann.Angesichts dieser Unsicherheiten sollte sich auf diesezukunftsgerichteten Aussagen nicht übermäßig verlassen werden.INSIGHTEC ist nicht dazu verpflichtet, Aktualisierungen oderÄnderungen dieser zukunftsorientierten Aussagen zu veröffentlichen,um unerwartete Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach derVeröffentlichung dieser Pressemitteilung eingetreten sind oder um dasEintreten unerwarteter Ereignisse widerzuspiegeln."Exablate" und "Exablate Neuro", ebenso wie das "INSIGHTEC"-Logo,ungeachtet dessen, ob die Begriffe separat auftreten oder inVerbindung mit dem Wort "INSIGHTEC", sind geschützte Handelsmarkenvon INSIGHTEC.Pressekontakt:e:Jessica DixonSp!der for INSIGHTECINSIGHTEC@wearespider.com0207-403-6900Original-Content von: InSightec, übermittelt durch news aktuell