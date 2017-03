Haifa, Israel (ots/PRNewswire) -Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat am 15.12.2016 seineerste Richtlinie zur Erprobung einer neuen Behandlungsmethode aufAntrag eines Medizinprodukteherstellers beschlossen. Nach positiverÜberprüfung durch das Bundesministerium für Gesundheit undVeröffentlichung im Bundesanzeiger tritt diese Richtlinie nun im März2017 in Kraft.Gegenstand der Verfahrenserprobung ist dieMagnetresonanztomographie (MRT)-gesteuerte hochfokussierteUltraschalltherapie zur Behandlung des Uterusmyoms (gutartige Tumorender Gebärmutter). Der G-BA stellte dazu fest, dass die MRT gesteuerteUltraschalltherapie das Potenzial für eine für Patientinnen wenigerbelastende und aufwendige Behandlungsalternative besitzt. Mit Hilfeder nun vom G-BA angestoßenen Erprobungsstudie sollen die möglichenVorteile gegenüber einer operativen Myomentfernung genaueridentifiziert werden. Bereits im Juni 2015 hatte der G-BAgrundsätzlich entschieden, dass die operationsersetzendeBehandlungsmethode "MRT-gestützter Einsatz von hochfokussiertemUltraschall" (MRgFUS) hinreichendes Potenzial für einenPatientennutzen bietet und ein entsprechendes Beratungsverfahreneingeleitet.Zum Hintergrund: Für Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, derenNutzen in der Vergangenheit noch nicht hinreichend belegt war, diejedoch das Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternativeerkennen lassen, kann der G-BA Richtlinien zur Erprobung beschließen.Diese Möglichkeit hat der Gesetzgeber mit demGKV-Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VStG) im Jahr 2012 neu geschaffen.Bislang mussten sich Frauen, die unter Uterusmyomen leiden, einemoperativen Eingriff unterziehen. Dabei kann es zur vollständigen oderteilweisen Uterusentfernung (Hysterektomie bzw. Myomektomie) kommen,in seltenen Fällen auch zu einer strahlenbelasteten radiologischenIntervention, zur Uterusarterienembolisation. Bei derUltraschalltherapie werden Uterusmyome durch gebündelten(hochfokussierten) Ultraschall erhitzt und zerstört. Die MRT-Bilderermöglichen dabei ein gezieltes Steuern des Ultraschalls. Diesgeschieht ohne operativen Eingriff.Durch die G-BA-Richtlinie zur Erprobung besteht nunmehr dieChance, dass das schonende, Gebärmutter-erhaltende Verfahren, wie esvon INSIGHTEC angeboten wird, in den Leistungskatalog dergesetzlichen Krankenversicherung (GKV) aufgenommen wird und zukünftigvielen Frauen zur Verfügung stehen kann.Myome der Gebärmutter (Uterus myomatosus) gehören zu denhäufigsten gutartigen Tumoren der der weiblichen Geschlechtsorgane:Etwa ein bis zwei von zehn Frauen über 30 Jahre haben Myome. 20Prozent davon müssen behandelt werden. Rund 35 Prozent allergynäkologischen Krankenhauseinweisungen gehen auf Myomerkrankungenzurück. Einem innovativen, nicht-invasiven Verfahren für ihreBehandlung als Alternative zur Operation kommt daher eine großeBedeutung zu.Der Medizinproduktehersteller INSIGHTEC bietet diese Technologieunter dem Namen ExAblate® O.R. an. Für das schonende Verfahren zurBehandlung von Uterus-Myomen übernahmen einige Krankenkassen dieKosten bereits im Rahmen von Selektivverträgen. Der jetzt gefassteBeschluss geht auf einen Antrag von INSIGHTEC bei G-BA zurück, der inZusammenarbeit mit Experten des IGES Instituts (Berlin) entstand. Erlegt die Grundlage für einen verbesserten Zugang von Frauen mitMyomerkrankungen zu schonender Behandlung.Über INSIGHTECINSIGHTEC definiert Chirurgie neu: mit nicht-invasivenMR-gesteuerten fokussierten Ultraschallbehandlungen. FokussierterUltraschall minimiert das Risiko von chirurgischen Komplikationen wieInfektion, reduziert Krankenhausaufenthalte und eröffnet Patientendie Möglichkeit, schnell zu ihren täglichen Aktivitäten zurückkehrenzu können. Derzeit besitzt diese revolutionäre Technologie neben derZulassung für die Behandlung von Uterusmyom bereits dieCE-Kennzeichnungen für die Behandlung von Patienten, die unteressentiellem Tremor, Tremor-dominanter Parkinson-Krankheit,neuropathischen Schmerzen, Prostatakrebs, schmerzhaftenKnochenmetastasen, Osteoidosteom leiden oder eineDenervationsbehandlung der kleinen. Mit nachgewiesenen positiven klinischen Ergebnissen fühlt sich dasUnternehmen verpflichtet, sich mit Pionierforschung für weitere undneue klinische Anwendungen zu engagieren, um weiteres Potential zuerschließen, das Leben von Millionen von Patienten auf der ganzenWelt zu ändern.Informationen im Internet:http://www.insightec.comhttp://www.uterusmyome.de/http://www.mrgfus-zentrum-frankfurt.de/Weiterführende Informationen zu den verschiedenenBehandlungsmöglichkeiten von Myomen u.a.:von Schroeders N, Matzko M: Dem Markt voraus.in: führen &wirtschaften 4/2013 (http://www.dlmc.de/fileadmin/dlmc/pdf/fuw_04_2013_Dem_Markt_voraus.pdf)