INSA: Union stoppt Abwärtstrend in der Wählergunst

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Union hat in der Wählergunst offenbar den Tiefpunkt erreicht und kann sich leicht erholen. Das berichtet "Bild" (Dienstagausgabe) unter Berufung auf eine Umfrage des Instituts INSA. Wäre am Sonntag Bundestagswahl kämen CDU/CSU demnach auf 24 Prozent. Das ist ein Punkt mehr als in der Vorwoche.

Auch die Grünen legen um einen Punkt auf 24 Prozent zu. SPD (15 Prozent) und Linke (sieben Prozent) verlieren jeweils einen Punkt. AfD (12 Prozent) und FDP (12 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche. Auch die sonstigen Parteien kommen zusammen erneut auf sechs Prozent. Für den INSA-Meinungstrend im Auftrag von "Bild" wurden vom 30. April bis zum 3. Mai 2021 insgesamt 2.075 Bürger befragt.

