INSA-Umfrage: Wagenknecht gleichauf mit Merkel

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die frühere Fraktionschefin der Linkspartei im Bundestag, Sahra Wagenknecht, ist in der Beliebtheit mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gleichgezogen. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "Focus" unter Berufung auf eine Umfrage des Instituts INSA. Danach erreicht Wagenknecht in dieser Woche einen Zustimmungswert bei den Wählern von 118 Punkten in der Bevölkerung. Das sind elf Punkte mehr als in der Vorwoche (auf einer Skala bis 300 Punkte) und genauso viele wie Merkel in dieser Woche erreicht (plus ein Punkt zur Vorwoche).

Beide Politikerinnen belegen damit den Spitzenplatz in der Rangliste, die insgesamt 22 deutsche Spitzenpolitiker umfasst. Auf den Plätzen dahinter folgen Grünen-Chef Robert Habeck, Friedrich Merz und Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Für "Focus" befragte INSA zwischen dem 17. und 20. Januar 2020 insgesamt 2122 Wahlberechtigte. Die Fragestellung lautete: "Welcher Politiker/Politikerin vertritt Ihre Interessen am ehesten?"

Foto: über dts Nachrichtenagentur