INSA-Umfrage: Union verliert, FDP und Grüne gewinnen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Union verliert einer INSA-Umfrage zufolge in der Wählergunst. Im aktuellen Meinungstrend des Meinungsforschungsinstituts für die "Bild" (Montag) liegen CDU/CSU bei 31 Prozent, zwei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Die möglichen Koalitionspartner der Union, FDP (elf Prozent) und Grüne (zehn Prozent), gewinnen jeweils einen Punkt hinzu.

SPD (21 Prozent), AfD (13 Prozent) und Linke (zehn Prozent) halten ihre Ergebnisse aus der Vorwoche. Sonstige Parteien kommen erneut zusammen auf vier Prozent. Eine Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen kommt, wie in der Vorwoche, auf 52 Prozent. Auch eine Große Koalition aus CDU/CSU und SPD erreicht 52 Prozent. "Im Verlauf der Sondierungsgespräche wächst die Zustimmung zu FDP und Grünen, so INSA-Chef Hermann Binkert. Diese Parteien bestimmen stärker die Debatte." Für den INSA-Meinungstrend im Auftrag von "Bild" wurden am 27. und 28. Oktober 2017 insgesamt 1.024 Bürger befragt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur