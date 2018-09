INSA-Umfrage: Mehrheit gegen Merkels Flüchtlingspolitik

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Mehrheit der Deutschen ist gegen den Kurs von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Flüchtlingspolitik. In einer INSA-Umfrage für "Bild" gaben 56 Prozent der Befragten an, die Flüchtlingspolitik abzulehnen. 36 Prozent der Befragten gaben an, die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Merkel (CDU) sogar von Beginn an abgelehnt zu haben.

Bei einer Befragung im August waren es noch 39 Prozent. Gut jeder Vierte (26 Prozent) gibt an, den Kurs von Beginn an unterstützt zu haben. Im August waren das erst 22 Prozent. Allerdings sagt auch jeder Fünfte (20 Prozent), er lehne die Flüchtlingspolitik heute ab, nachdem er sie erst unterstützt habe. Im August sagten das aber noch 22 Prozent der Befragten. INSA hatte am 4. und 5. September bundesweit 1.110 Menschen befragt.

