INSA.NEWS - die neue Nachrichtenseite

Das Institut für neue soziale Antworten (INSA) (http://insa-consulere.de/) wurde am 26. November 2009 von Hermann Binkert gegründet. Sein Ziel ist es, die freiheitlich-demokratische Grundordnung auch dadurch zu verteidigen und zu stärken, indem man den Wettbewerb um die besten Ideen für eine gute Zukunft fördert. Es reicht nicht aus, nur die richtigen Fragen zu stellen, man muss auch zu den richtigen Antworten kommen.Die Arbeit der gemeinnützigen INSA-Stiftung ist im öffentlichen Interesse . Sie beschäftigt sich mit der Aufgabe, neue, menschliche Antworten auf die neuen, sozialen Herausforderungen unserer Zeit zu finden. Deshalb entwickelte und unterstützt die Stiftung mit dem Solidarischen Bürgergeld das Konzept eines partiellen, bedingungslosen Grundeinkommens in der Systematik der Negativen Einkommensteuer. Darüber hinaus macht sich die Stiftung für ein Familiengeld stark, das die Erziehungsleistung in den Familien würdigt, und weist mit einer im dreijährigen Rhythmus veröffentlichten Generationen-Studie "50plus" ( http://www.50plus-studie.de/ ) darauf hin, wie es um das Miteinander der Generationen in Zeiten des demografischen Wandels steht und wie das Miteinander der Generationen gelingen kann.Das Markt- und Sozialforschungsinstitut INSA-CONSULERE belebt insbesondere auf dem Feld der politischen Meinungsforschung den Wettbewerb, in dem es nicht nur die Messung der politischen Stimmung mit dem INSA-Modus Mixta und INSA-Perpetua Demoscopia optimiert, sondern sich auch strikt daran hält, die Wirklichkeit zu spiegeln, ohne diese selbst beeinflussen zu wollen. Das Meinungsforschungsinstitut INSA ist ein unabhängiges deutsches Familienunternehmen, das erforscht, wie die Leute ticken. Es stellt die öffentliche Meinung fest, auf europäischer Ebene, in Deutschland, aber auch regional und lokal. INSA gehört zu den renommiertesten Meinungsforschungsinstituten Deutschlands.Seit kurzem erweitert INSA mit der Nachrichtenplattform INSA-NEWS seine Aktivitäten. Die Seite https://insa.news/ informiert ihre Besucherinnen und Besucher regelmäßig über die aktuellsten Entwicklungen in Deutschland, Europa und der Welt.Die auf der Nachrichtenplattform auch in Form von Blogs und TV-Formaten veröffentlichten Meinungen , sind ein Informationsangebot an alle Interessierten, sich zu orientieren, um sich dann selbst eine Meinung bilden zu können.Ganz aktuell wurde auf INSA.NEWS ein Beitrag des Journalisten, Publizisten und Theologen Helmut Matthies zu religiösen Ursprüngen der Meinungsforschung eingestellt.