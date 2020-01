INSA-Befragung: Wie denkt Deutschland über die deutsche Sprache?

Erfurt/Düsseldorf/Erlangen (ots) - Die deutsche Sprache gefällt 58 Prozent derdeutschen Bevölkerung sehr, allerdings sind 61 Prozent der Ansicht, daß siezunehmend verkommt. Das sind nur zwei Ergebnisse einer umfangreichen Befragungdurch das Erfurter Institut INSA-CONSULERE GmbH. Die Auswertung liegt jetzt vor.In einer repräsentativen Meinungsumfrage zur deutschen Sprache befragte es imNovember 2019 mit Hilfe des INSA-Meinungstrends 2.079 Personen, was dieBevölkerung in Deutschland über die deutsche Sprache denkt. Auftraggeber ist dieTheo-Münch-Stiftung für die Deutsche Sprache in Düsseldorf. Der DEUTSCHENSPRACHWELT liegen die Ergebnisse zur Veröffentlichung vor. Sie leisten "einenwertvollen wissenschaftlichen Beitrag in der Debatte über die Zukunft derdeutschen Sprache", heißt es in einer Erklärung.Lediglich 26 Prozent der Befragten stimmen nicht der These zu, daß die deutscheSprache zunehmend verkommt. Am stärksten sehen die Befragten die deutscheSprache durch reduzierte Sprechweisen wie "Geh ich Fußballplatz" bedroht. 57,2Prozent nennen diesen Punkt bei der Frage "Welche Aspekte sind Ihrer Meinungnach für die deutsche Sprache besonders schädlich?" An zweiter Stelle folgt das"allgemein sinkende Bildungsniveau" (51,5 Prozent), an dritter die "allgemeineVerrohung der deutschen Sprache" (44,8 Prozent), dann die"Amerikanisierung/Anglisierung der deutschen Sprache (44,0 Prozent) und die"Verunsicherung durch Rechtschreibreformen" (33,6 Prozent).Weitere Ergebnisse: 73 Prozent der Befragten stimmen der These zu: "AlleGrundschüler in Deutschland sollten verbindlich sowohl Druck- als auch eineSchreibschrift lernen." 60 Prozent glauben: "Es haben zu viele englischeBegriffe Einzug in die deutsche Sprache gehalten." 59 Prozent lehnen Englischals zusätzliche Amtssprache in Deutschland ab. 58 Prozent sind der Ansicht:"Deutsch sollte mit Englisch und Französisch auf allen Ebenen der EuropäischenUnion gleichberechtigte Arbeitssprache sein." 68 Prozent lehnen Englisch alsalleinige Wissenschaftssprache an deutschen Universitäten ab. Für 62 Prozent isteine geschlechterbetonte Sprache (zum Beispiel mit Gendersternen) unwichtig. 60Prozent sind dafür, die deutsche Sprache als Nationalsprache im Grundgesetz zuverankern.Die Ergebnisse der Befragung werden nach und nach im Netz veröffentlicht:https://deutsche-sprachwelt.de/insa-befragung-zur-deutschen-sprache-2019-20/Nachzulesen sind die Ergebnisse auch in der Druckausgabe der DEUTSCHENSPRACHWELT (DSW 78, Winter 2019/20), die kostenfrei bestellt werden kann:https://deutsche-sprachwelt.de/bestellung oder bestellung@deutsche-sprachwelt.dePressemitteilung: http://ots.de/Z1uTLjPressekontakt:Thomas PaulwitzTelefon 09131/480661http://www.deutsche-sprachwelt.deschriftleitung@deutsche-sprachwelt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52540/4507603OTS: Deutsche SprachweltOriginal-Content von: Deutsche Sprachwelt, übermittelt durch news aktuell