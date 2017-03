INRIX OpenCar erweitert App-Angebot für das vernetzte Automobil um Inhalte von Amazon Alexa, Napster, NPR, Nest, Yelp und anderen

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Das offene Infotainmentsystem INRIX OpenCar bietetFahrzeugherstellern eine markenübergreifende Plattform für dieeinfache Integration von Unterhaltungs- und Service-Inhalten invernetzte FahrzeugeMünchen (ots/PRNewswire) - Auf dem Weg ins Zeitalter dervernetzten Fahrzeuge ist es für Automobilhersteller entscheidend, dieKontrolle über die in ihren Fahrzeugen laufenden Anwendungen, überdie Nutzung der dabei generierten Daten und die Ausgestaltung desBedienkomforts zu behalten. Um Herstellern genau das zu ermöglichen,hat INRIX (http://www.inrix.com/) jüngst Partnerschaften mit 20weiteren Anbietern von beliebten Anwendungen geschlossen undintegriert deren Apps - in für den Betrieb in Automobilen optimiertenVersionen - in die INRIX OpenCar-Plattform: Amazon Alexa,Audiobooks.com, Bookatable, Dash Radio, Dar.fm, Glympse, INRIXTraffic, Napster, Nest, NPR, ParkMe, Parkmobile, PayByPhone, PhilipsHue, Rivet Radio, Slacker Radio, Stitcher, Wcities und Yelp. Erst imJanuar hatte INRIX angekündigt, dass Amazon Alexa alsSprachschnittstelle für die OpenCar-Dienste wie zum Beispiel AmazonMusic, Audible Hörbucher sowie bei Verkehrs-, Park- undWetterdiensten und Störungswarnungen zum Einsatz kommt. DieIntegration dieser hohen Zahl an beliebten Apps sichert INRIX OpenCareine einzigartige Position im Markt der digitalen Dienste fürAutomobile und gibt Fahrzeugherstellern die volle Kontrolle über dasNutzungserlebnis.Die INRIX OpenCar-PlattformINRIX OpenCar ist eine offene Whitelabel-Plattform für dieeinfache Integration von Apps in vernetzte Automobile. Sie bietethohen Bedienkomfort und verbessert die Sicherheit von Anwendungen.Automobilproduzenten verfügen mit OpenCar über eine anpassungsfähigeLösung mit marken-, modell- und regionsspezifischenNutzeroberflächen. Die hohe Skalierbarkeit ist ein wesentlicherAspekt, um das von der Automobilindustrie geforderte durchgängigemarkenspezifische Fahrerlebnis bieten zu können und die beliebtestenInhalte und Dienste im Angebot zu haben. Das Ökosystem von INRIXOpenCar umfasst derzeit mehr als 2.250 registrierte Entwickler aushunderten Unternehmen, die eine hohe Zahl von Diensten wieMusikstreaming, Echtzeit-Informationen, Stadtführer, dynamische Park-und Kartendienste sowie Reservierungen anbieten.Zitat von INRIX"INRIX transformiert das vernetzte Fahrzeug durch die Integrationvon zahlreichen Inhalten, die Autofahrern beliebteUnterhaltungsangebote und nützliche Services direkt in die Headunitihres Fahrzeugs liefern. Die Benutzeroberfläche ist für die Bedienungbeim Fahren optimiert. Automobilhersteller bekommen mit INRIX OpenCareine skalierbare Plattform, die sich flexibel an ihre Marke anpassenlässt und die Erwartungen der Autofahrer an das Infotainment imFahrzeug mehr als erfüllt", sagt Joe Berry, Vice President vonOpenCar bei INRIX. "Die schnelle Erweiterung des App-Ökosystems vonOpenCar mit beliebten und einfach zu bedienenden Apps ist ein großerGewinn für Automobilhersteller, für unsere Contentpartner undletztendlich die Autofahrer."Zitat von Napster"Wir sind begeistert über die Integration von Napster in die INRIXOpenCar-Plattform", sagt Darryl Wood, Vice President Engineering beiNapster. "Weltweit nutzen 92 Prozent der Napster-Abonnenten dasMusikstreaming im Fahrzeug - und jetzt sind wir Teil einerstandardisierten Plattform, mit der Automobilhersteller eineVorreiterrolle bei Diensten für das vernetzte Fahrzeug einnehmenkönnen. Letztendlich kommen Autofahrer dadurch einfacher an ihreLieblings-Inhalte."Zitat von Yelp"Autofahrer haben heute höhere Erwartungen an ihre Fahrzeuge",sagt Chad Richard, Senior Vice President of Business and CorporateDevelopment bei Yelp. "OpenCar verbindet die lokalen Kenntnisse vonYelp mit Echtzeit-Informationen zu Verkehr und Parkmöglichkeiten,sodass Autofahrer auf dem besten Weg zu den besten Geschäftengelangen."Mehr Informationen zu INRIX OpenCar finden Sie aufINRIX.com/industry/automotive/(http://inrix.com/industry/automotive/).Über INRIXINRIX ist ein weltweit führender Anbieter von dynamischen Servicesfür das vernetzte Automobil und datenbasierte Verkehrsanalysen inEchtzeit. Das Unternehmen nutzt die Analyse von Big Data und dieCloud, um bei der Bewältigung der Mobilitätsherausforderungen vorallem in Städten zu helfen. Mithilfe von Daten aus verschiedenenQuellen und durch die Anwendung von intelligentenVorhersagetechnologien unterstützt INRIX Menschen, Städte undUnternehmen auf ihrem Weg in die Zukunft. Unsere Partner sindUnternehmen jeder Größenordnung, Automobilhersteller, Regierungen,Mobilfunkbetreiber, Entwickler und Werbetreibende. Wir sindbuchstäblich überall, mit 450 Kunden in 60 Ländern.Foto - http://mma.prnewswire.com/media/475291/OpenCar_Yelp.jpgLogo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150324/194153LOGOPressekontakt:INRIX EuropeMatt Simmons44-20-7012-3509Matt.Simmons@INRIX.comPR-Agentur CreationPhilipp Hanke / Stefan Haagn+49 (0) 89 380 179 71Phanke@creation.io / SHaagn@creation.ioOriginal-Content von: INRIX, übermittelt durch news aktuell