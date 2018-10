INNOGY SE INH. O.N.-Aktie verzeichnet aktuell Kursverlust: Was sagt die 200-Tages-Linie?

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

Die INNOGY SE INH. O.N.-Aktie startet mit 38,54 Euro in einen neuen Börsentag! Der Kurs schloss am vorherigen Handelstag in Höhe von 38,58 Euro, veränderte sich also um -0,31 Prozent. Die MDAX -Aktie steht aktuell bei 38,46 Euro und damit auf Monatsbasis bei 2,51 Prozent. Zum Vergleich: Auf Jahressicht hat INNOGY SE INH. O.N. sich um 2,45 Prozent verändert. Das Unternehmen betätigt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.