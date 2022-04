INMITTEN VON INFLATION UND DROHENDER LEBENSMITTELKNAPPHEIT ERNEUERT GOYA SEINE VERPFLICHTUNG, 300.000 PFUND LEBENSMITTEL AN DIE KATHOLISCHEN KARITATIVEN ORGANISATIONEN VON NEW YORK ZU SPENDEN

Jersey City, N.J. (ots/PRNewswire) -Goya Foods, das größte hispanische Lebensmittelunternehmen in den Vereinigten Staaten, gab seine Zusage bekannt, weitere 300.000 Pfund an Lebensmitteln an Catholic Charities of New York/ Feeding Our Neighbors zu spenden. Seine Eminenz Kardinal Dolan half bei der Verteilung von mit Goya-Produkten und -Vorräten gefüllten Taschen an bedürftige Familien im St. Jerome's HANDS Community Center in der Bronx und spendete am Gründonnerstag einen besonderen Segen.„In einer Zeit der Krise, der Inflation und der drohenden Lebensmittelknappheit hat sich die Familie Goya mutig und unermüdlich dafür eingesetzt, Bedürftige im Land und auf der ganzen Welt mit nahrhaften Lebensmitteln zu versorgen. Wir sind dankbar für unsere Arbeit und dafür, dass wir jeden Morgen für Gott, unsere Familien und unser Land aufstehen dürfen. Deshalb sind wir stolz darauf, das ganze Jahr über und besonders in dieser heiligen Jahreszeit die Früchte unserer Arbeit an bedürftige Familien zu verschenken, die von Catholic Charities betreut werden", sagte Bob Unanue, Präsident und CEO von Goya Foods.Die letzten Jahre hatten verheerende Auswirkungen auf die Gesundheit und die wirtschaftliche Sicherheit von Familien in den am meisten gefährdeten Gemeinden New Yorks. Goya hat in den vergangenen sechs Jahren die Kampagne „Feeding our Neighbors" von Catholic Charities unterstützt und insgesamt über 1,8 Millionen Pfund Lebensmittel für Menschen in ganz New York City gespendet.Um mehr über Goya Gives zu erfahren, besuchen Sie bitte www.goya.comÜber Goya FoodsDas 1936 gegründete Unternehmen Goya Foods, Inc. ist Amerikas größtes Lebensmittelunternehmen in hispanischem Besitz und hat sich als Marktführer für lateinamerikanische Lebensmittel und Gewürze etabliert. Goya produziert, verpackt und vertreibt über 2.500 hochwertige Lebensmittel aus Spanien, der Karibik, Mexiko, Mittel- und Südamerika. Goya-Produkte haben ihre Wurzeln in den kulinarischen Traditionen der hispanischen Gemeinschaften in aller Welt. Die Kombination aus authentischen Zutaten, kräftigen Gewürzen und praktischer Zubereitung macht Goya-Produkte ideal für jeden Geschmack und jeden Tisch. Für weitere Informationen über Goya Foods besuchen Sie bitte www.goya.com.Kontakt:Kontakt für die Medien: Natalie Maniscalco, natalie@retromedianyc.com, 1-845-659-6506Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1797318/Goya_Foods_Donations.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1153368/GOYA_Logo.jpgOriginal-Content von: Goya Foods, Inc., übermittelt durch news aktuell