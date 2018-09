INLOCK unterzeichnet Absichtserklärung mit institutionellem Kreditanbieter und gründet Partnerschaft mit großem CEE-Hersteller von Krypto-Geldautomaten zum Testen seiner Plattform

Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) -Krypto-Kreditplattform startet Initial Coin Offering (ICO) fürILK-Token am 15. SeptemberINLOCK, eine Kreditplattform für Kryptowährungen, auf derzugelassene Kreditgeber um Kreditnehmer konkurrieren können, die ihreKryptowährung als Sicherheit für Kredite verwenden wollen, gab heutedie Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum ofUnderstanding, MoU) mit einem institutionellen Kreditanbieter und dasEingehen einer Partnerschaft mit einem der größtenKrypto-Automatenhersteller aus Mittel- und Osteuropa (CEE) bekannt,um sein Minimum Viable Product (MVP) zu testen. Das Unternehmenstartete das ICO für seinen ILK-Token am 15. September, dem Jahrestagdes Zusammenbruchs von Lehman Brothers.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/745656/INLOCK_Logo.jpg )Der Krypto-Automatenhersteller aus der CEE-Region plant, dieDienstleistungen von INLOCK in alle seine Geräte zu integrieren,sodass Nutzer innerhalb weniger Stunden direkt Kredite aufnehmen undGeld erhalten können. Der Krypto-Automatenhersteller wird alsentsprechender Dienstleister agieren, indem er Kunden an INLOCKweiterleitet."Bevor wir davon sprechen können, dass Kryptowährungen eine breiteAkzeptanz erreicht haben, müssen wir diese zuerst ausgeben können",sagte Csaba Csabai, CEO und Gründer von INLOCK. "Da Krypto ein sovolatiles Gut sein kann, halten die Leute oft daran fest, umzukünftige Gewinne zu erzielen anstatt die Währung auszugeben. INLOCKschließt diese Lücke und bietet den Kunden das Beste aus beidenWelten."Der ILK-Token (ERC-20) wird ein integraler Bestandteil desÖkosystems von INLOCK und dient als geeigneter Utility-Token fürKunden zur Deckung der Plattformgebühren bei der Aufnahme vonFiat-Darlehen mit Krypto-Sicherheiten - alle vertraglichenAktivitäten erfordern ILK-Token. Da die Nutzungskosten der Plattformnicht von den Sicherheiten abgezogen werden, können Kreditnehmer beider Rückzahlung der Kredite den vollen Wert ihrer Kryptowährungerhalten.INLOCK ermöglicht es Inhabern von Kryptowährungen, kurzfristigeLiquiditätsprobleme zu managen, indem sie ein Darlehen in Fiataufnehmen und ihre bestehenden Kryptowährungen als Sicherheiteinsetzen. Bei der Buchung eines Kreditantrags können KreditgeberKredite mit unterschiedlichen Konditionen anbieten, und die Zinssätzewerden aufgrund des Marktwettbewerbs zwischen den Kreditgebernniedrig gehalten.Nachdem INLOCK Anfang des Jahres erfolgreich durch einen privatenVorverkauf 2,5 Mio. USD aufgebracht hatte, startete das Unternehmensein ICO am 15. September. Um mitzumachen, besuchen Sie die Homepage(http://www.inlock.io) des Unternehmens.Informationen zu INLOCKINLOCK ist eine Plattform, die auf Blockchain und Smart Contractsbasiert und es Inhabern von Kryptowährungen ermöglicht, kurzfristigeLiquiditätsprobleme zu managen, indem sie ein Darlehen in Fiataufnehmen und ihre bestehenden Kryptowährungen als Sicherheiteinsetzen.Pressekontakt:Clarity PRinlock@clarity.pr646-934-6924Original-Content von: INLOCK, übermittelt durch news aktuell