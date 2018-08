INLOCK kündigt weltweite Einführung einer Kreditplattform für Kryptowährungen an

INLOCK befasst sich mit dem Thema "Spendability" von digitalenWährungsbeständen; Whitelist-Registrierung für das Initial CoinOffering geht heute an den StartBudapest, Ungarn (ots/PRNewswire) - INCOME LOCKER (INLOCK)(https://ico.inlock.io/), eine Plattform, auf der zugelasseneKreditgeber um Kreditnehmer konkurrieren können, die ihreKryptowährung als Sicherheit für Kredite verwenden wollen, gab heuteihre weltweite Einführung und den Start ihrer Whitelist-Registrierungfür einen bevorstehenden Token-Verkauf am 15. September bekannt. DasWhitelisting sichert eine frühzeitige Registrierung am 1. August fürdiejenigen, die Updates und Ankündigungen bezüglich des Initial CoinOffering (ICO) erhalten möchten.Die Gründer von INLOCK wollen einen sicheren und transparentenMarktplatz schaffen, der institutionellen Anlegern Zugang zumboomenden Kryptowährungsmarkt verschafft. Das potenzielle Risiko fürkrypto-gestützte Darlehen ist aus Sicht des Kreditgebers nahezuidentisch mit dem einer Bankeinlage, jedoch mit höheremGewinnpotenzial. Das Kreditmodell macht eine zusätzlicheBonitätsprüfung überflüssig, da der Kreditnehmer die Sicherheiten inForm von Krypto-Vermögenswerten bereitstellt. Das System bietetschnelle und flexible Konvertierbarkeit und sorgt mit intelligentenVerträgen für gleiche Bedingungen zwischen Kreditnehmern undKreditgebern.Ab sofort können Kreditnehmer die wettbewerbsfähigsten Angebotevon Kreditgebern wählen, ohne ihre Kryptowährung verkaufen zu müssen,um ein vorübergehendes Liquiditätsproblem zu finanzieren. Die Nutzerder INLOCK-Plattform zahlen alle Kosten in ILK-Tokens - die Kostenfür die Nutzung der Plattform werden nicht von ihren Sicherheitenabgezogen, sodass sie bei Tilgung des Darlehens den vollen Wert ihrerKryptowährung erhalten können.Der ILK-Token (ERC20) wird die Beziehung zwischen Kreditgebern undKrypto-Inhabern regeln, wobei 4,4 Milliarden Token zu einem Preis von1 US-Dollar für 100 ILK zum Kauf angeboten werden. Investoren sindeingeladen, sich für den Tokenverkauf unter https://ico.inlock.io(https://ico.inlock.io/) zu registrieren."INLOCK bietet eine neue und leistungsstarke Möglichkeit, dieKaufkraft von Bitcoin und anderen digitalen Währungen freizusetzenund gleichzeitig den Kurs beizubehalten, zu dem der Kreditnehmer siebesichert hat", sagte Csaba Csabai, CEO und Mitbegründer von INLOCK."Die INLOCK-Plattform ist besonders vorteilhaft für diejenigen, diebisher keinen Zugang zu Krediten hatten, sowie für Kundensegmente,die wenig Bankgeschäfte tätigen und keine gute Kreditwürdigkeithaben."Mit INLOCK können langfristige Inhaber von Kryptowährungen dieVorteile beider Seiten genießen: Sie behalten das Eigentum an ihrerKryptowährung bei und können gleichzeitig auf den Wert ihrerdigitalen Vermögenswerte zugreifen, wodurch das Spendability-Problemvon Milliardenbeträgen in Kryptowährung gelöst wird. Auf derINLOCK-Plattform konkurrieren Banken und zugelassene Finanzinstituteum diese Kunden, wodurch ein starker Marktwettbewerb entsteht und dieZinssätze so niedrig wie möglich bleiben.Marketingchef und Mitbegründer Peter Gerg? fügte hinzu: "INLOCKermöglicht es Institutionen, neue Märkte zu erschließen, die aufgrundvon Bürokratie und anderen Restriktionen bisher fähige Kreditgeberdaran gehindert haben, ihre Mittel geeigneten Kreditnehmernanzubieten. INLOCK ist die erste Kreditvergabeplattform, bei der dievollständige Einhaltung der bestehenden Vorschriften vom ersten Tagan oberste Priorität hat."Für weitere Informationen und Neuigkeiten besuchen Sie bitte dieoffizielle INLOCK-Website (http://ico.inlock.io/) und werden SieTeilnehmer von unserem Kanal auf Telegram (https://t.me/inlock). Siekönnen auch mehr über das Führungsteam (https://ico.inlock.io/#team)von INLOCK erfahren und unsere Beta-Plattform(https://ico.inlock.io/#team) testen.Informationen zu INCOME LOCKER (INLOCK)INCOME LOCKER (INLOCK) ist eine Plattform, die auf Blockchain undintelligenten Verträgen basiert und es Inhabern von Kryptowährungenermöglicht, kurzfristige Liquiditätsprobleme zu managen, indem sieein Darlehen in Fiat aufnehmen und ihre bestehenden Kryptowährungenals Sicherheit einsetzen. Das Unternehmen wurde 2018 von einem ausFintech-Experten bestehenden Team in Ungarn mit dem Ziel gegründet,Lösungen für verschiedene Anwendungsfälle zwischen der traditionellenund der kryptobasierten Finanzwelt zu entwickeln. Für weitereInformationen besuchen Sie bitte www.inlock.io.Pressekontakt:Clarity PR im Auftrag von INLOCKinlock@clarity.pr646.934.6924Original-Content von: INLOCK, übermittelt durch news aktuell