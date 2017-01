INHORGENTA MUNICH 2017: Die Trends der Schmuck- und Uhrenbranche - Emaille, Pink und Diamanten (FOTO)

München (ots) -Die kommende INHORGENTA MUNICH (18. bis 21. Februar) bietetAusstellern und Besuchern auch wieder die Möglichkeit sich für dasGeschäftsjahr neu inspirieren zu lassen. Dafür sorgen unter anderemdie Trends des Jahres in der Schmuck- und Uhrenbranche, die es aufder Messe zu entdecken gibt. Die INHORGENTA MUNICH erklärt, was 2017angesagt ist.DiamantenBereits im vergangenen Jahr wuchs der Diamantschmuckmarkt weltweitum drei Prozent. Eine Entwicklung, die sich fortsetzen wird. Denn:Diamanten gewinnen mit dem Revival der Verlobung und der Überreichungeines Solitärs weiter an Bedeutung. Allerdings ist Konsumenten derHerkunftsnachweis der Edelsteine immer wichtiger. "Dem tragen auchdie Unternehmen Rechnung. Eine transparente Zusammenfassung derWertschöpfungskette trägt zur Absatzsteigerung von Diamanten bei",weiß auch Stefanie Mändlein, Projektleiterin der INHORGENTA MUNICH.NatürlichkeitDie Nähe zur Natur ist wieder "in". Pflanzen, Blüten, Blätter oderauch Insekten dienen als Inspirationsquelle bei der Erstellung neuerSchmuckstücke. Oxidierte und damit künstlich gealterteEdelmetalloberflächen zählen ebenso dazu wie barocke Perlen. Auch fürdie Saisonfarben dient die Natur als Vorbild.PinkNicht nur in der Modewelt ist die Farbe Pink in denverschiedensten Tönen 2017 angesagt - auch im Schmuck- undUhrenbereich. Schließlich passt die Pink-Palette perfekt zumTrendmetall 2017: Gelbgold. Aber auch Roségold und Pink geben einschönes Paar ab. Wer den mädchenhaften Ton eher cool rüberbringenwill, sollte sich für geschwärztes Silber als Begleiter entscheiden.EmailleDas Emaillieren ist eine jahrtausendealte Technik. "Und dennocherlebt sie zurzeit eine echte Renaissance", sagt Stefanie Mändlein.Mit echter Emaille oder Farbaufträgen auf Kunstharzbasis verleihenetliche Hersteller ihrem Schmuck einen bunten, poppigen Look. Dieserkonzentriert sich 2017 auf farbstarke Akzente statt aufdetailfreudige Bilder.Feminine WearablesSämtliche Bewegungen und Körperwerte aufzeichnen, dazu schnell denaktuellen Wetterbericht parat haben - keine Frage: Smartwatches undAktivitätstracker sind angesagt. Doch weil Damen nicht längereinfache Kautschukbänder am Handgelenk tragen wollen, kommenWearables 2017 feminin daher. Ob funkelnde Armbänder oderZiffernblätter mit sprudelnder Champagnerflasche als Animation -angesagt ist, was Frau gefällt.Weiteres Bildmaterial finden Sie hier http://ots.de/OQIV7Weitere Informationen zur INHORGENTA MUNICH 2017 finden Sie unter:www.inhorgenta.comPressekontakt:Corinna FeichtPR-ManagerTel.: +49 89 949 - 21477Fax: +49 89 949 - 9721477corinna.feicht@messe-muenchen.deOriginal-Content von: INHORGENTA MUNICH, übermittelt durch news aktuell