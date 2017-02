INHORGENTA MUNICH 2017: Mehr Aussteller, mehr Besucher und eine erfolgreiche Award-Premiere (FOTO)

München (ots) -Vier Tage lang war die INHORGENTA MUNICH 2017 internationalerTreffpunkt der Schmuck- und Uhrenbranche. Rund 27.500 Fachbesucheraus über 70 Ländern waren vom 18. bis 21. Februar in München - dassind fünf Prozent mehr als 2016. Der INHORGENTA AWARD als Highlightfeierte eine erfolgreiche Premiere.Die internationale Order- und Kommunikationsplattform für dieSchmuck- und Uhrenbranche wächst. Das lässt sich gleich in doppelterHinsicht belegen. Mit 987 Ausstellern aus 40 Ländern haben in diesemJahr rund fünf Prozent mehr Aussteller teilgenommen. Die Zahl derFachbesucher ist ebenfalls um fünf Prozent auf 27.500 gestiegen.Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der MesseMünchen über den Verlauf der Messe: "Die positive Stimmung war inallen Hallen bei Ausstellern und Besuchern zu spüren. Das bestätigtauch die erste Auswertung der Aussteller- und Besucherbefragung. Inallen Punkten haben sich die Werte weiter verbessert. Mit demErgebnis können wir alle sehr zufrieden sein."Auch bei den Ausstellern überwog das positive Fazit für diediesjährige Messe. "Die INHORGENTA MUNICH stellt für uns den idealenAuftakt in das neue Geschäftsjahr dar - sie genießt bei uns einenhohen Stellenwert", meint Junghans-Geschäftsführer Matthias Stotz.Und Jörg Gellner, CEO des gleichnamigen Schmuck-Herstellers, findet:"Als Plattform für professionellen Austausch, Inspiration undpersönliche Interaktion ist die INHORGENTA MUNICH für uns einwichtiger jährlicher Meilenstein. Wir freuen uns, auch nächstes Jahrwieder teilzunehmen." Auch Alexander Kuster, Leitung VertriebLeonardo, zeigt sich zufrieden: "Wir sehen unsere Rückkehr auf dieINHORGENTA MUNICH - nach einer kurzen Auszeit - als absolut richtigeEntscheidung. Das beweist das sehr gute Kunden-Feedback."Sehr erfolgreich verlief die Premiere des neuen INHORGENTA AWARDs.Die Auszeichnung wurde in einer großen Gala vor über 450 geladenenGästen im Postpalast München verliehen.Der namhaften Jury gehörten an: Anja Heiden (MitgliedGeschäftsleitung Wempe), Gisbert Brunner (Uhrenexperte), Prof.Christine Lüdeke (Hochschule Pforzheim), Julia Katharina Hettich(Journalistin), die beiden Top-Models Franziska Knuppe und ShermineShahrivar sowie Modeschöpfer Michael Michalsky. Der Star-Designer,der direkt von den Dreharbeiten für Heidi Klums "Germany's NextTop-Model" aus Los Angeles anreiste, meinte: "Ich finde diesen Awardnicht nur klasse, sondern überfällig. Denn diese Branche hat einesolche Auszeichnung verdient." Insgesamt gingen über 100 qualitativhochwertige Bewerbungen ein, sodass der Jury ihr Urteil nichtleichtfiel.Für Begeisterung sorgten auch die Jewelry-Shows, bei denen Modelsausgewählte Schmuckstücke der Aussteller auf dem Laufstegpräsentierten. Sie starteten am ersten Messe-Tag mit einem tollenOpening vor vollbesetzten Rängen. Doch die INHORGENTA MUNICH 2017 botauch reichlich Input für das tägliche Business in der Schmuck- undUhrenbranche. Dafür sorgte schon das attraktive Seminarprogramm, beidem die Digitalisierung einen Schwerpunkt bildete. Als Höhepunktreferierte der langjährige Google-Mann Jeremy Abbett über den "Shopder Zukunft". Zum Abschluss der Messe hatte der Nachwuchs in Form voninteressanten Workshops und Vorträgen die Möglichkeit, in die Branchehinein zu schnuppern und mit Experten direkt in Kontakt zu treten.Zum Abschluss findet am Abend des 21. Februar die Verleihung der"Goldenen Unruh" in München statt, an welcher die INHORGENTA MUNICHdas erste Mal als Partner beteiligt ist. Seit fast zwei Jahrzehntenwerden "die besten Uhren der Welt" jedes Jahr von den Lesern vonUhren-Magazin, Watchtime.net, Focus und Focus Online gekürt.Im nächsten Jahr kehrt die INHORGENTA MUNICH wieder zu ihremgewohnten Rhythmus von Freitag bis Montag zurück. Sie findet vom 16.bis 19. Februar 2018 statt. Messe-Chef Klaus Dittrich blickt positivin die Zukunft: "Die INHORGENTA MUNICH hat gezeigt, über welchesPotenzial diese Branche verfügt. Ich bin überzeugt, dass diediesjährige Veranstaltung der Uhren- und Schmuckbranche wichtigeWachstumsimpulse geben wird und somit letztlich unseren Claim mitLeben füllt: "Individual, Inspiring, Innovative."Die vollständige Presseinformation finden Sie Online und zumDownload hier: http://ots.de/6Nl5zAlle Gewinner im Überblick: http://ots.de/S7694Bildmaterial zur Preisverleihung im Postpalast:http://ots.de/uOCv7Pressekontakt:Corinna FeichtPR-ManagerTel.: +49 89 949 - 21477Fax: +49 89 949 - 9721477corinna.feicht@messe-muenchen.deOriginal-Content von: INHORGENTA MUNICH, übermittelt durch news aktuell