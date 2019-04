ING eröffnet Deutsches Haus für Dirk Nowitzki in Dallas / Pressekonferenz am 10. April zum Abschluss der 21. NBA-Saison (FOTO)

Dallas (ots) -Die ING hat gestern Abend das Deutsche Haus in Dallas eröffnet undwird Dirk Nowitzki am 10. April bei der Pressekonferenz zum Abschlussseiner 21. NBA-Saison begrüßen. Für die letzten Spiele der DallasMavericks in dieser Saison bietet die ING mit dem Deutschen Hauseinen zentralen Treffpunkt für ihre deutschen Gäste aus Medien,Wirtschaft und der Basketball Community. Für die Fans in der Heimatberichtet Icke Dommisch mit dem Hashtag #Dööörk auf den SocialMedia-Kanälen ab sofort laufend über das Geschehen im Deutschen Hausund in den Arenen. Höhepunkt ist dann die Pressekonferenz mit DirkNowitzki am kommenden Mittwoch ab 19.30 Uhr deutscher Zeit."Der Abschluss der 21. Saison in der stärksten Basketball-Liga derWelt ist eine der vielen Bestmarken, die Dirk erreicht hat und diewir gemeinsam mit Fans vor Ort und in der Heimat feiern wollen", sagtWaltraud Niemann, Leiterin Communication & Brand der ING Deutschland."Wieder mal hat Dirk gezeigt, dass er ein toller Teamplayer und einabsoluter Superstar des Sports ist. Wir freuen uns auf alles Weitere,das folgt." Die ING arbeitet seit dem Jahr 2003 mit Dirk Nowitzkizusammen, 2017 wurde eine Lifetime-Partnerschaft geschlossen. DieBank wird dauerhaft mit ihm und seinen Stiftungen in Deutschland undden USA zusammenarbeiten.Medienkontakt:ING DeutschlandPatrick Herwarth von BittenfeldTel.: 069 / 27 222 66886E-Mail: patrick.herwarthvonbittenfeld@ing.deOriginal-Content von: ING Deutschland, übermittelt durch news aktuell