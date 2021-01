Frankfurt am Main (ots) -- Cashback bei mehr als eintausend Händlern- Direkt über das Onlinebanking in der Rubrik Girokonto nutzbar- Zugang zu namhaften Marken und Onlinehändlern Die ING Deutschland startet ihre Cashback-Funktion "DealWise". Girokontokund*innen haben über das Onlinebanking Zugang zu einer Vielzahl an Onlinehändlern, bei denen sie einen Prozentsatz vom Einkaufspreis oder feste Beträge erstattet bekommen. Eine Anbindung in die App ist kurzfristig geplant. "Mit DealWise ergänzen und verbessern wir unser Girokontoprodukt, indem beim Einkaufen bares Geld gespart werden kann", sagt Laura Wirtz, Lead Daily Banking & Payments bei ING Deutschland. "Wir wollen so einen Mehrwert für unsere Kund*innen bieten, der über das klassische Bankgeschäft hinausgeht."Großes Angebot an bekannten MarkenÜber das Onlinebanking gelangen Girokontokund*innen direkt auf das Shopping-Portal. Zu den mehr als eintausend Partnern von "DealWise" gehören Onlineshops namhafter Marken aus Bereichen wie Mode und Accessoires, Elektronik und IT, Reisen und Tourismus oder Lebensmittel, darunter ABOUT YOU, OTTO, Tchibo, Lidl, Notebooksbilliger und viele mehr. Das Angebot wird regelmäßig erweitert und aktualisiert. Das gesparte Geld wird nach Ablauf der Rückgabefrist direkt auf das ING-Girokonto überwiesen.International bereits etabliert"DealWise" ist eine Eigenentwicklung der ING Gruppe. Nachdem sich das Programm bereits in Rumänien unter dem Namen "Bazar" erfolgreich am Markt etabliert hat, führt die ING "DealWise" nun sukzessive auch in anderen europäischen Ländern ein. Den Anfang macht Deutschland. "Durch diese kostenlose Zusatzleistung gewinnt unser Girokonto weiter an Attraktivität. Wir wollen damit noch mehr Kund*innen überzeugen, uns als ihre Hausbank zu nutzen und erster Ansprechpartner in allen Finanzfragen zu sein", sagt Laura Wirtz.Pressekontakt:ING DeutschlandSebastian GöbTel.: +49 (0) 152 38927131E-Mail: sebastian.goeb@ing.deKontaktdaten anzeigen/ausblenden (#" class="contact-open mod-toggle-link event-trigger" data-category="contact-open" data-action="click" data-label="4823657)Pressekontakt:ING DeutschlandSebastian GöbTel.: +49 (0) 152 38927131E-Mail: sebastian.goeb@ing.deOriginal-Content von: ING Deutschland, übermittelt durch news aktuell