ING-Studie: Wohnungspolitik auf dem Holzweg

Frankfurt am Main (ots) - Fast zwei Drittel der Deutschen wähnen die hiesigeWohnungspolitik "auf dem falschen Weg"Steigende Preise, steigende Mieten, überfüllte Besichtigungstermine - wer nichtbereits in den eigenen vier Wänden lebt, kommt leicht auf die Idee, dass auf demImmobilienmarkt einiges schief laufen muss. Da überrascht es nicht, dass eineMehrheit der Deutschen die Wohnungspolitik auf dem falschen Weg sieht und auchimmer mehr Schwierigkeiten haben, Miet- beziehungsweise Hypothekenzahlungen zustemmen.Im Rahmen der repräsentativen ING International Survey in 13 europäischenLändern sowie Australien und den USA zeigte sich: Knapp 65 Prozent der Deutschensehen ihr Land in der Wohnungspolitik "auf dem falschen Weg". Europaweit sind esrund 55 Prozent, die so denken - vor allem aufgrund hoher Preise, die das Wohnengefühlt unbezahlbar machen. Weitere Ergebnisse der Umfrage:Mittlerweile haben 22 Prozent der Deutschen Schwierigkeiten, Miet- oderHypothekenzahlungen zu leisten (S. 2). Im Jahr 2017 waren es noch 14 Prozent.Dabei ist vor allem unter den Mietern der Anteil mit Schwierigkeiten gestiegen.Verbraucher in ganz Europa erwarten mehrheitlich weiter steigendeImmobilienpreise (S. 3). Lediglich in Italien und Großbritannien sind es wenigerals 50 Prozent, sonst überall mehr als 70 (Deutschland: 77), in Luxemburg sogarüber 90 Prozent. Nur wenige erwarten hingegen sinkende Preise: In Deutschlandsind es gerade mal 3 Prozent, im europäischen Durchschnitt 10 Prozent.Vor allem hohe Preise und die Angst vor Verschuldung schrecken vom Kauf einerImmobilie ab (S. 4). In Deutschland wie auch europaweit geben jeweils um die 70Prozent der "Noch-nicht-Eigentümer" diese Hinderungsgründe an. Immer mehrerwarten auch, gar nicht oder erst später im Leben Eigentum erwerben zu können.Die Mietpreisbremse halten deutsche Verbraucher mehrheitlich für kein effektivesInstrument zur Regulierung des Mietmarktes (S. 5). 51 Prozent sind dieserMeinung, nur rund halb so viele denken das Gegenteil. Allerdings haben bislangnur wenige schon eigene Erfahrungen mit der Mietpreisbremse.Download Studie: https://bit.ly/2OqGJrAPressekontakt:ING DeutschlandSebastian GöbTel.: +49 (69) 27222 65973E-Mail: Sebastian.goeb@ing.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59133/4511102OTS: ING DeutschlandOriginal-Content von: ING Deutschland, übermittelt durch news aktuell