ING-Studie: Die Krypto-Revolution lässt auf sich warten

Frankfurt am Main (ots) - Gut zehn Jahre ist es her, dass die erste populäreKryptowährung aus der Taufe gehoben wurde: der Bitcoin. Neben ihm existierenheute zahlreiche ähnliche Konstruktionen. Digitalwährungen galten nicht wenigenals die Zukunft von Zahlungsverkehr und Geldanlage. Eine neue repräsentativeING-Umfrage in 13 europäischen Ländern sowie Australien und den USA zeigtallerdings, dass Digitalwährungen für die Verbraucher noch keine Alternativesind.Weniger als ein Drittel der europäischen Verbraucher teilt die Einschätzung,dass digitale Währungen die Zukunft beim Bezahlen im Internet sind - inDeutschland sogar nur weniger als ein Viertel. Zudem weist die Einstellunggegenüber digitalen Währungen ein deutliches Altersgefälle auf: in ganz Europastehen jüngere Konsumenten dem Thema deutlich aufgeschlossener gegenüber.Digitales Geld - ein Fall für die Banken?Europäische Verbraucher sehen es mehrheitlich nicht als Aufgabe von Banken an,Zahlungsverkehrskonten in Kryptowährungen anzubieten. In Deutschland ist dieSkepsis mit rund 85 Prozent besonders hoch. Aber auch Anbieter aus demTechnologiesektor werden von den Verbrauchern nicht als vertrauenswürdigePartner für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs angesehen. Zwei Drittel dereuropäischen Verbraucher können sich nicht vorstellen, beispielsweise Freundenoder Verwandten Geld über Social Media zukommen zu lassen.Wenig Wissen über KryptowährungenDie Skepsis gegenüber digitalem Geld könnte auch mit mangelndem Wissen überKryptowährungen zusammenhängen. Nur ein Viertel der Befragten konnte mindestensvier von fünf Fragen zu Kryptowährungen richtig beantworten. Das Altersgefällebeim Wissen ist dabei weniger stark ausgeprägt als bei den Einstellungen zumdigitalen Geld - offenbar ist es nicht zwangsläufig eine größere Vertrautheitmit neuen Technologien, sondern eher eine größere Offenheit dafür, die beijüngeren Befragten für positivere Einstellungen zu digitalem Geld sorgt.