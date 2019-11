ING-Studie: Im Dilemma zwischen Wachstum und Nachhaltigkeit

Frankfurt am Main (ots) - Ökologische Nachhaltigkeit geht auf Kosten desWirtschaftswachstums - oder umgekehrt, so zumindest die traditionelleSichtweise. Wenn sie sich zwischen beidem entscheiden müssten, würdenVerbraucher laut einer repräsentativen ING-Umfrage in Deutschland und Europa mitdeutlicher Mehrheit den Umweltschutz wählen. Die Studie zeigt aber auch, dasssich dieses Umweltbewusstsein nicht immer im Konsumverhalten der Verbraucherwiderspiegelt.Nur rund ein Viertel der europäischen Verbraucher und ein Drittel der deutschenVerbraucher geben an, dass die Umweltbelastung bei der Herstellung einesProdukts bei der Kaufentscheidung unter den drei wichtigsten Kriterien ist.Wichtiger sind den Verbrauchern hingegen die Haltbarkeit und der Preis desProdukts. Auch ein unkomplizierter Kaufvorgang kommt mit über 40 Prozent nochdeutlich vor dem ökologischen Gewissen. Keinen großen Wert legen Verbraucherhingegen darauf, stets das neueste Modell zu kaufen - dabei könnte sich dasbeispielsweise in Sachen Energieeffizienz positiv in der Umweltbilanz auswirken.Umgekehrter GenerationenkonfliktIn der Regel sind es vor allem jüngere Menschen, die sich für Nachhaltigkeit undökologische Belange einsetzen. Als Grund dafür gilt, dass die jüngere Generationtendenziell noch ein längeres Leben vor sich hat und daher besonders an einerlebenswerten Zukunft interessiert ist. Die Studie zeigt diesmal allerdings einumgekehrtes Altersgefälle auf. Entgegen dem allgemeinen Trend liegen dieZustimmungsraten für einen Vorrang des Umweltschutzes bei älterenUmfrageteilnehmern höher und für einen Vorrang der Wirtschaft niedriger als beiden jüngeren Befragten.Pressekontakt:ING DeutschlandAlexander BaumgartTel.: 069 / 27 222 66145E-Mail: alexander.baumgart@ing.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59133/4450479OTS: ING DeutschlandOriginal-Content von: ING Deutschland, übermittelt durch news aktuell