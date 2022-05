ING Group-Aktie: Geht es endlich los?

Der Kurs der Aktie Ing Groep steht am 20.05.2022, 16:27 Uhr bei 9.48 EUR. Unsere Analysten haben Ing Groep nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse. 1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen… Hier weiterlesen