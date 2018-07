ING Groep: Da kann man nur noch staunen?

An der Börse EN Amsterdam notiert die Aktie ING Groep am 25.07.2018, 12:24 Uhr, mit dem Kurs von 12,87 EUR. Die Aktie der ING Groep wird dem Segment "Diversifizierte Banken" zugeordnet.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses ING Groep auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,96 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt ING Groep damit 25,53 Prozent unter dem Durchschnitt (12,57 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Banking" beträgt 13,85 Prozent. ING Groep liegt aktuell 26,81 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

