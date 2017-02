ING-DiBa erzielt erneut Rekordergebnis

Frankfurt/Main (ots) - Mit 1.234 Mio. Euro höchster Gewinn vorSteuern in der Unternehmensgeschichte / 370.000 neu eröffneteGirokonten / Kreditvolumen im Wholesale Banking(Unternehmenskundengeschäft) um 67 Prozent erhöhtFür die ING-DiBa war das Geschäftsjahr 2016 das vierte Mal inFolge das erfolgreichste Jahr in ihrer Unternehmensgeschichte: DieBank erzielte, trotz des schwierigen Branchenumfelds einRekordergebnis von 1.234 Mio. Euro vor Steuern (2015: 1.115 Mio.Euro). Ein Hauptwachstumstreiber war das 2011 eingeführte WholesaleBanking. Mittlerweile ist die ING-DiBa Kernbank für mehr als 110große, international operierende Unternehmen. Im Wholesale Bankinglegte die Bank mit einem Kreditvolumen in Höhe von 25,9 Mrd. Euro imVergleich zum Vorjahr (2015: 15,5 Mrd. Euro) um 67 Prozent zu. "DieING-DiBa ist mittlerweile eine erfolgreiche Universalbank, ohneInvestmentbanking. Dank der Kombination aus Privat- undUnternehmenskundengeschäft konnten wir erneut unseren Gewinninsgesamt steigern", so Roland Boekhout, Vorstandsvorsitzender derING-DiBa. Im Geschäftsjahr 2016 konnte die ING-DiBa gut 250.000Privatkunden netto hinzugewinnen und zählt nunmehr 8,8 MillionenKunden. Nach Kundenanzahl ist sie die drittgrößte Bank inDeutschland. Insgesamt verwaltet die ING-DiBa nun einGeschäftsvolumen in Höhe von 269 Mrd. Euro (2015: 241 Mrd. Euro).Girokonto und WertpapierNeben dem Geschäft mit Unternehmenskunden konnten 2016 imPrivatkundensegment vor allem Girokonten zum Wachstum beitragen. Dasnach wie vor kostenlose Girokonto der ING-DiBa führte imzurückliegenden Geschäftsjahr zu einem Hinzugewinn von 370.000Neukonten. Insgesamt führt die ING-DiBa nun mehr als 1,7 Mio.Girokonten. Das ist ein Plus von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Auch das Wertpapiergeschäft konnte erneut zulegen: Das gesamteDepotvolumen lag zum Jahresende bei gut 31 Mrd. Euro - und damit rund14 Prozent höher als im Vorjahr (2015: 27 Mrd. Euro).SpargelderTrotz der Niedrigzinsphase konnte die ING-DiBa bei dem Geschäftmit Sparanlagen weiter wachsen. Wie bereits im Vorjahr stieg auch2016 das Bestandsvolumen um 6 Prozent auf mehr als 123 Mrd. Euro(2015: 116 Mrd. Euro). Hierzu trug mitunter die immer noch über demBranchendurchschnitt liegende Verzinsung der Sparprodukte bei.PrivatkundenkrediteMit einem Zuwachs von 14 Prozent konnte das Bestandsvolumen vonVerbraucherkrediten auf gut 6,5 Mrd. Euro (2015: 5,7 Mrd. Euro)zulegen. Die Konsumfreude in Deutschland wurde im Berichtsjahr durchdie makroökonomischen Begebenheiten befeuert. Das Bestandsvolumen imBereich Baufinanzierung stieg um 5 Prozent auf nahezu 68 Mrd. Euro(2015: 65 Mrd. Euro).Wholesale BankingDas Unternehmenskundengeschäft der ING-DiBa hat sich als starkerWachstumstreiber etabliert. So konnte im Jahr 2016 das Kreditvolumenum 67 Prozent auf nunmehr 25,9 Mrd. Euro ausgebaut werden (2015: 15,5Mrd. Euro). Die Kunden im Bereich Wholesale Banking profitieren vorallem von der starken Sektoren-Kompetenz, etwa im Bereichstrukturierte Projektfinanzierung, sowie von dem globalenING-Netzwerk.WachstumsambitionenDie ING-DiBa will ihren starken Wachstumskurs fortsetzen. ImPrivatkundengeschäft verfolgt die Bank das Ziel, für noch mehr Kundenzur Hausbank zu werden. Analog dazu will die ING-DiBa auch imWholesale Banking die Anzahl der Unternehmenskunden erhöhen, für diesie aktuell Kernbank ist."Wir setzen noch stärker auf Digitalisierung, um unsere Ziele zuerreichen. Dazu haben wir das Programm "Welcome" ins Leben gerufen",so Roland Boekhout. "Mit dem Programm wollen wir in Zukunft nocheffizienter werden, unsere technische Infrastruktur weiter verbessernund noch innovativere Services anbieten, mit denen Banking Spaßmacht." Passend zu Innovationen, die Banking noch komfortablermachen, wird die ING-DiBa in Kürze die "Banking to go"-App einführen.Diese wird alle Services, die für Kunden am wichtigsten sind, ineiner App bündeln: Kontostand checken, Umsätze ansehen, Überweisungenanlegen und direkt freigeben. Dabei wird der Datenfluss jederzeit mithöchsten Sicherheitsstandards verschlüsselt.Über die ING-DiBa AG8,8 Mio. Kunden vertrauen der ING-DiBa. Sie ist die Bank mit dendrittmeisten Kunden in Deutschland. Die Kerngeschäftsfelder imPrivatkundengeschäft sind Baufinanzierungen, Girokonten, Spargelder,Verbraucherkredite und das Wertpapiergeschäft. Das Institut ist jedenTag 24 Stunden für seine Kunden erreichbar. Im Segment WholesaleBanking ist das Unternehmenskundengeschäft der Bank zusammengefasst.Zu den Kunden gehören große, international operierende Unternehmen.Für die ING-DiBa arbeiten an den Standorten Frankfurt(Hauptstandort), Hannover, Nürnberg und Wien fast 4.000 Mitarbeiter.Disclaimer: Alle hier gemachten Angaben sind untestiert undbasieren auf den Ergebnissen der ING-DiBa AG mit Sitz in Frankfurt amMain. Die Abweichungen zu den von der ING Group N.V. veröffentlichtenAngaben zur Region Deutschland und Österreich beruhen auf demerweiterten Konsolidierungskreis, den die ING Group N.V. für ihreBetrachtung ansetzt, z.B. in Form der Einbeziehung weitererGeschäftseinheiten der ING Group in Deutschland und Österreich. Diein dieser Publikation enthaltenen Prognosen oder Erwartungen könnenmit Ungewissheiten verbunden sein. Die Meldung gibt den Stand zumZeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Zukunftsgerichtete Aussagenbeziehen sich nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Wirübernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuerInformationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.Pressekontakt:ING-DiBa AGDr. Ulrich OttTel.: 069 / 27 222 66233E-Mail: u.ott@ing-diba.deOriginal-Content von: ING-DiBa AG, übermittelt durch news aktuell