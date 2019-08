ING Deutschland setzt Basketball-Sponsoring langfristig fort (FOTO)

Frankfurt (ots) -Die ING bleibt langfristiger Hauptsponsor vom Deutschen BasketballBund (DBB). Bereits vor Beginn der Basketball-Weltmeisterschaft EndeAugust in China, hat sich die Bank für die vorzeitige Fortsetzungihres Engagements für den deutschen Basketball mit dem DBBentschieden. Nick Jue, Vorsitzender des Vorstands und WaltraudNiemann, Leiterin Communication & Brand der ING in Deutschlandunterzeichneten dazu in Frankfurt mit DBB-Präsident Ingo Weiss undDBB-Vizepräsident Werner Lechner einen neuen Vertrag mit Laufzeit bis30. September 2024.ING Deutschland Vorstandsvorsitzender Nick Jue zur Partnerschaft:"Wir drücken dem DBB-Team in China die Daumen für eineerfolgreiche WM und freuen uns, als stolzer Partner aller deutschenHerren-, Damen- und Nachwuchsnationalmannschaften, diesen tollendynamischen Teamsport langfristig weiter zu fördern. Der DBB hat esmit seiner Nachwuchsarbeit geschafft, vielen Spielern den Weg in dieNBA zu bereiten. Er hat verdientermaßen den Zuschlag für dieFinalrunde der Basketball-EM 2021 erhalten und kann sich berechtigteHoffnungen auf Olympia-Teilnahmen 2020 in Tokio und 2024 in Parismachen. Mit der Streetball-Variante 3×3 wird nun eine weitereBasketball-Spielform olympisch. Auch hier sind wir mit der 'ING 3×3German Championship' mit dem DBB gemeinsam am Ball. Wir wollen das3-gegen-3-Format noch populärer und genauso erfolgreich machen."DBB-Präsident Ingo Weiss zur Partnerschaft:"Die Partnerschaft mit der ING ist in vielerlei Hinsicht einmalig.Zum einen ist die Dauer der Zusammenarbeit natürlich etwas ganzBesonderes. Die ING wird im Jahr 2023 bereits seit 20 Jahren unserHauptsponsor sein. Aber auch wie diese Partnerschaft gelebt wird, wieman gegenseitig Ideen und Projekte entwickelt und die Begeisterungauf beiden Seiten für unseren schönen Sport, ist nicht so schnell einzweites Mal zu finden. Insofern freue ich mich sehr, dass wir auch inden kommenden fünf Jahren diesen verlässlichen, kompetenten,leistungsstarken und kreativen Partner an unserer Seite wissen. Esgibt im Rahmen unserer Partnerschaft nach wie vor viele gemeinsameVorstellungen, wie man den Basketball in Deutschland weiter nachvorne bringen kann. Der DBB ist gut aufgestellt und die kommendenJahre lassen einiges erwarten. Durch die sogenannten Fenster istunsere Herren-Nationalmannschaft mittlerweile mehrmals im Jahrpräsent und damit attraktiver für unsere Partner. Wir sind sehrdankbar für die Unterstützung und blicken voller Optimismus auf diekommenden Jahre."Partnerschaft besteht seit 2003Bereits seit dem Jahr 2003 sponsert die ING in Deutschlandsämtliche Herren-, Damen- und Jugend-Nationalmannschaften des DBB.Die Vertragslaufzeit war zuletzt vor drei Jahren bis zum 30.September 2020 verlängert worden. Mit der 3×3 Tour zur 'ING 3×3German Championship' bringen DBB und ING seit 2017 Basketball aus derHalle auf öffentliche Plätze in deutschen Großstädten.Pressekontakt:ING DeutschlandPatrick Herwarth von BittenfeldTel.: 069 / 27 222 66886E-Mail: patrick.herwarthvonbittenfeld@ing.deDeutscher Basketball BundChristoph BükerTel.: 02331 / 106175E-Mail: christoph.bueker@basketball-bund.deOriginal-Content von: ING Deutschland, übermittelt durch news aktuell