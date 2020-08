ING Deutschland erweitert ihr Fondssparplanangebot

Frankfurt am Main (ots) - Die ING Deutschland erweitert ab 1. September 2020 ihr Fondssparplanangebot um 458 Produkte und bietet ihren Kunden so insgesamt über 600 Fondssparpläne an. 52 davon werden ohne Ausgebaufschlag ausgegeben.Die neu angebotenen Fondssparpläne kommen von den Anbietern DWS, Amundi, Allianz Global Investors, Franklin Templeton, JP Morgan und Fidelity.Thomas Dwornitzak, Leiter Sparen & Anlegen bei der ING Deutschland, sagt: "Mit der Angebotserweiterung bedienen wir die hohe Nachfrage. Die Anzahl der von unseren Kunden abgeschlossenen Wertpapiersparpläne ist seit Anfang des Jahres um 36 Prozent gestiegen. Durch die Erweiterung unserer Angebotspalette haben unsere Kunden nun noch mehr Möglichkeiten, regelmäßig in die für sie passende Anlagestrategie auch mit kleineren Beträgen zu investieren."Weitere Presseinformationen zur ING Deutschland finden Sie hier (https://www.ing.de/ueber-uns/presse/pressemitteilungen/). (https://www.ing.de/ueber-uns/presse/pressemitteilungen/)Pressekontakt:ING DeutschlandAlexander BaumgartTel.: +49 (0) 151 161 22 786E-Mail: alexander.baumgart@ing.deOriginal-Content von: ING Deutschland, übermittelt durch news aktuell