ING-Aktie: Charttechnische Analyse!

Der Aktienkurs der ING Groep befindet sich in einem langwierigen Abwärtstrend. Momentan liegt der RSI im überverkauften Bereich, sodass eine Gegenbewegung nach oben einsetzen könnte. Allerdings muss beachtet werden, dass die gleitenden Durchschnitte weiterhin in einer Widerstandsposition deutlich über dem Kurs verlaufen und somit das Aufwärtspotenzial begrenzen. Der MACD könnte demnächst ein Kaufsignal bilden. Der Kurs liegt in der unteren Hälfte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.