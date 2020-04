INFINEON bläst zur Attacke!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Bei INFINEON geben heute Morgen eindeutig die Bullen den Ton an. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von 7,7% an. Ein Ansteilsschein kostet nun schon 15,25 Euro. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so?

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von 8%, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieses Hoch verläuft bei 16,50 Euro. Daher verspricht die Technik absolute Hochspannung.

Anleger, die von INFINEON nicht überzeugt sind und eher auf fallende Kurse setzen, erhalten jetzt noch einmal die Chance die Baisse-Derivate zu verbilligen. Es gibt immerhin ordentlich Rabatt auf Puts. Wer ohnehin von mittelfristig steigenden Kursen ausgeht, bekommt heute eine weitere Bestätigung.

