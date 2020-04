INFINEON – Die Party beginnt!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Bullen geben heute bei INFINEON den Ton an. Immerhin verzeichnet der Kurs aktuell ein Plus von 2,4%. Mit dieser Kletterpartie kostet das Wertpapier nun 15,82 Euro. Übernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder?

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von 7% für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. 16,97 Euro markieren bis heute diesen Hochpunkt. Bei INFINEON ist also Endspiel-Atmosphäre angesagt.

Anleger, die für die Zukunft von INFINEON eher schwarz sehen, für die könnte sich ein Baisse-Einstieg heute lohnen. Immerhin eröffnen die gestiegenen Kurse einen günstige Einstiegsgelegenheit für Puts. Wer der ganzen Sache ohnehin nicht traut, findet heute Bestätigung.

Fazit: Sind das bei Infineon jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Was machen Dax & Co.? Lesen Sie unbedingt unseren großen Sonderreport. Einfach hier kostenlos anfordern .