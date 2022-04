INDUS Aktie macht Tochter 47 „rund“. Spezialmaschinen, besser als Automotive…

Weitere Suchergebnisse zu "Indus Holding":



Indus Aktie steht für eine mittelständische Beteiligungsgesellschaft mit Stand Heute insgesamt 47 Beteiligungen in den Segmenten Bau/Infrastruktur, Fahrzeugtechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Medizin-/Gesundheitstechnik sowie Metalltechnik. Die INDUS Gruppe (ISIN: DE0006200108) konnte in 2021 insgesamt auf Vor-Corona-Niveau zurückkehren. Einzig im Segment Automotive/Fahrzeugtechnik sah man noch „Zeitbedarf“ sich dem Transformationsprozess der Automobilindustrie anzupassen. Folgerichtig reduziert man das Exposure in diesem „schwächeren“ Segment. So stellte bei Vorlage der Zahlen 2021 Dr. Johannes Schmidt, Vorstandsvorsitzender der INDUS-Gruppe fest: „Wir arbeiten weiterhin daran, das Gewicht des Segments Fahrzeugtechnik im INDUS-Portfolio zu reduzieren. Das zeigt auch der Verkauf der WIESAUPLAST-Gruppe zum Jahresende 2021.“

Heute Closing der Heiber + Schröder Maschinenbau GmbH-Übernahme

Am 08.04.2022 schloss INDUS den Zukauf der von 100% der Gesellschaftsanteile der Heiber + Schröder Maschinenbau GmbH (H+S) erfolgreich ab. Zu H+S mit Sitz in Erkrath gehört auch deren Tochtergesellschaft Heiber Schroeder USA, Inc. (Cary, Illinois). Der 1985 gegründete mittelständische Anbieter von Spezialmaschinen für die Kartonageindustrie mit rund 70 Mitarbeitenden plant 2021 einen Umsatz von rund 28 Mio. EUR. Zuletzt hatte INDUS auf Tochter-Ebene JST und WIRUS und auf Enkeltochter-Ebene FLACO akquiriert.

Die 80% Beteiligung an der FLACO wurde am 05.07.2021 eingegangen: FLACO produziert mit rund 65 Mitarbeitern am Unternehmenssitz in Gütersloh Produkte und Systeme für das Fluid Management in Werkstätten, Tankstellen und Industriebetrieben. Das mittelständische Unternehmen erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von rund 12 Mio. Euro.

Indus Aktie ist aber mehr als die Fahrzeugtechnik – Investitionen von 143 Mio im Portfolio in 2021 sprechen hier eine klare Sprache

Auf Gesamtjahressicht sehr erfreulich entwickelt haben sich die Segmente Bau / Infrastruktur, Maschinen- und Anlagenbau sowie Metalltechnik. Die Beteiligungen in diesen drei Segmenten konnten Umsatz und operatives Ergebnis (EBIT) trotz Lieferengpässen und stark steigenden Materialpreisen deutlich erhöhen. Das Segment Medizin- und Gesundheitstechnik hat sich moderat entwickelt.Insgesamt erreichte man nach vorläufigen Zahlen eine rund 12%-ge Umsatzsteigerung auf 1,74 Mrd EUR (Vorjahr: 1,56 Mrd). Und das EBIT konnte um mehr als das Vierfache auf rund 115 Mio EUR (Vorjahr: 25,1 Mio) gesteigert werden. Die EBIT-Marge stieg im Vorjahresvergleich von 1,6 % auf 6,6 %. Zu dieser Entwicklung haben alle Segmente beigetragen, drei der fünf Segmente legten mehr als erwartet zu. Damit liegen Umsatz und operatives Ergebnis (EBIT) wieder annähernd auf dem Vor-Corona-Niveau.

„Das ist eine sehr gute Ausgangslage auf unserem Weg zur gewünschten Normalität“, sagte am 23.03.2022 der CEO dazu.„Nach der wirtschaftlichen Dynamik im ersten Halbjahr 2021 gab es im dritten Quartal einen konjunkturellen Rücksetzer. In der zweiten Hälfte des vierten Quartals waren unsere Beteiligungen dann wieder stärker unterwegs als erwartet.“

143 Mio EUR für…

INDUS hat im Jahr 2021 rund 143 Mio EUR in das Portfolio investiert. Neben Sachinvestitionen kaufte die Gruppe – nach eigener Definition – Hidden Champions wie JST und WIRUS auf Portfolioebene, FLACO als Ergänzungsakquisition sowie 35 % der Anteile an der TECALEMIT INC. zur Erlangung der Kontrollmehrheit. Darüber hinaus konnte INDUS im Dezember 2021 den Kaufvertrag für den Erwerb von HEIBER + SCHRÖDER unterzeichnen.

Trotz der hohen Gesamtinvestitionen, die durch die Kapitalerhöhung vom März 2021 unter Beibehaltung der stabilen Bilanzrelationen ermöglicht wurden, reduzierte die INDUS-Gruppe die Nettoverschuldung. Die Entschuldungsdauer, das Verhältnis aus Nettoverschuldung und EBITDA, lag am Jahresende wieder innerhalb des Zielkorridors von 2,0 bis 2,5 Jahren. Die Eigenkapitalquote stieg deutlich über die Zielmarke von 40 %.

Indus trifft die erhöhte Prognose – fast beim Umsatz – übertroffen beim EBIT – gute Kombination

Am 26.01.2022 sah die Indus Holding die Notwendigkeit ihre Prognose zu erhöhen – wegen eines überraschend guten Jahresendspurts. Man erhöhte die Umsatzerwartung für 2021 auf eine Bandbreite von 1,75 bis 1,78 Mrd. EUR und ein operatives Ergebnis (EBIT) zwischen 110 und 116 Mio EUR. In der Prognose vom 11. November 2021 ging INDUS noch von einem Umsatz von 1,60 bis 1,75 Mrd. EUR und einem operativen Ergebnis (EBIT) von 95 bis 110 Mio EUR aus.

Und letztendlich schafft man – fast -die untere Umsatzziffer von 1,75 Mrd EUR mit immerhin 1,74 Mrd EUR und beim EBIT lag man mit 115 Mio EUR sogar oberhalb des Prognosekorridors.



