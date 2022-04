INDUS-Aktie: Akquisition der H+S Gruppe erfolgreich abgeschlossen!

Akquisition der H+S Gruppe erfolgreich abgeschlossen Mit dem Closing am 8. April 2022 hat die börsennotierte INDUS Holding AG die Übernahme der Heiber + Schröder Maschinenbau GmbH (H+S) erfolgreich abgeschlossen. Zu H+S mit Hauptsitz in Erkrath gehört auch die US-amerikanische Tochtergesellschaft Heiber Schroeder USA, Inc. (Cary, Illinois). Der mittelständische Anbieter von Spezialmaschinen für die Kartonagenindustrie gehört nun zu 100 Prozent… Hier weiterlesen