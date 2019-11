INDUSTRY beendet eine Ausgabe, die sich auf die Präsentation der neuesten technologischen Lösungen für die Industrie konzentriert

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - INDUSTRY From Needs toSolutions beendete am Donnerstag die vierte Ausgabe, die die bestenAnwendungen der modernen Fertigung ausstellte und auf dieHerausforderungen der Unternehmen reagierte, ihre Produktion heuteund in Zukunft zu verbessern. 3D-Druck, Robotik, Werkzeugmaschinenund Cybersicherheit standen im Mittelpunkt einer von der Fira deBarcelona organisierten Veranstaltung, die in ihremAusstellungsbereich mehr als 150 Unternehmen, 150 Referenten und8.949 Besucher zusammenbrachte.Der neue Werkzeugmaschinenbereich mit mehr als 50 ausstellendenUnternehmen, die Maschinen in Betrieb ausstellten, war einer derBereiche mit dem größten Besucherandrang während der dreitägigenVeranstaltung. Es war möglich, Maschinen in voller Leistung zu sehen,einschließlich Bearbeitungstechniken wie Starten, Schneiden oderVerformen. Der Ausstellungsbereich wurde mit den BereichenAutomatisierung und Robotik, neue Materialien, 3D-Druck, Formen undWerkzeuge, Konnektivität und Daten sowie Design und Dienstleistungenergänzt, die auch für die Besucher von großem Interesse waren.Laut Veranstaltungsleiter Miquel Serrano "hat sich INDUSTRY indieser Ausgabe als die wichtigste Plattform für industrielle Lösungenauf nationaler Ebene bestätigt, auf der die herausragendstenaktuellen Technologien, die die Branche revolutionieren, wiebeispielsweise 3D-Druck oder fortschrittliche Fertigung, ausgestelltwurden."Der Kongressbereich umfasste "Healthio Day 3D Printing Applicationin Healthcare", den Workshop zum Thema 3D-Druck im medizinischenBereich, der am Mittwoch, dem 30. Oktober, stattfand, und Vorträge,in denen die aktuelle Situation des Biodrucks und der Branche sowiedie besten Anwendungsfälle des 3D-Drucks in katalanischenKrankenhäusern behandelt wurden. In (3D)-Vorträgen wurden dieZukunftslinien der Branche und einige der besten Beispiele für dieUmsetzung der additiven Fertigung in Bereichen wieAutomobilindustrie, Einzelhandel in der Luftfahrt vorgestellt.Darüber hinaus konzentrierte sich die zweite Ausgabe des BarcelonaCybersecurity Congress auf die Cybersicherheit im Bereich derdigitalen Gesellschaft und der verbundenen Unternehmen. Unter anderemwurden die wichtigsten Multicloud-Lösungen, die Sicherheit beiMedizinprodukten, der Schutz der Industrie 4.0 und die Prävention vonIdentitätsdiebstahl diskutiert. Das Wissensangebot der INDUSTRY FromNeeds to Solutions wurde mit Max und Ayri11 über fortschrittlicheFertigung und Automatisierung bzw. Robotik ergänzt.In der vierten Ausgabe von INDUSTRY wurde auch ein B2B EuropeanTechnology Buyers Programme vorgestellt, das mehr als 50 Treffenzwischen europäischen Unternehmen und Käufern aus Branchen wie derAutomobilindustrie, der Luftfahrt, der Robotik und demGesundheitswesen organisierte.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1026811/INDUSTRY_Technology.jpgPressekontakt:Albert Sas+ 34 93 233 21 66asas@firabarcelona.comOriginal-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuell